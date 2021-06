Sube tensión en interna RN: Chahuán desliza que consejo podría modificar nominación de Desbordes

La intención era dar a conocer el plan de trabajo que el senador Francisco Chahuán propone para Renovación Nacional en caso de resultar electo como presidente de la colectividad en las elecciones internas del próximo 19 de junio.

Sin embargo, con sus declaraciones, el senador generó una polémica respecto de la nominación presidencial que la tienda hizo en favor del exministro Mario Desbordes, quien también compite para liderar el partido.

Y es que consultado acerca de si apoyará a su contrincante en las primarias presidenciales del 18 de julio, el senador evitó expresar su apoyo y, en cambio, planteó que “Mario Desbordes hoy día es el candidato del partido. Ha sido resuelto por el consejo general, pero tendremos elecciones generales en los próximos días y ese consejo general va a resolver no solamente quién conducirá el partido en los próximos dos años, sino también a un nuevo consejo general y nosotros vamos a estar muy atentos a lo que ellos resuelvan”.

En esa línea, precisó sus dichos afirmando que “nosotros no hemos planteado una revisión de las ideas que ya están planteadas. Pero el 19 de junio se elegirán otras autoridades y serán esas autoridades las que tendrán que resolver con convicción y con fuerza cuál es el camino”.

Sus dichos fueron refrendados por el diputado Diego Schalper –quien acompaña a Chahuán como secretario general de la lista–, pues sostuvo que “el nuevo consejo general va a tener dos elementos en la mesa que considerar: el partido no puede verse en la situación de salir cuarto en la primaria y, por lo tanto, eso es algo que el nuevo consejo general tendrá que considerar”.

En segundo lugar, respecto de la libertad de acción que han pedido distintos militantes, dijo que “como directiva siempre vamos a respetar lo que establece ese consejo general porque es lo que nos establecen los estatutos, y no tengo dudas que los nuevos consejeros van a pronunciarse en estas materias”.

Con sus dichos, los parlamentarios dieron cuenta de las críticas que los detractores de Desbordes habían transmitido –en privado– luego que se inscribiera como candidato en la interna. Esto, porque, junto con enrostrarle que sus números en distintas encuestas de opinión pública lo ubican lejos del triunfo en la primaria, han acusado que su rendimiento en la contienda partidaria podría dejarlo “en mal pie” para el 18 de julio, incluso si es que ganara. ¿La razón? Si no logra un triunfo contundente entre los militantes de RN –cuestionan–, cómo podría asegurar que resultará competitivo para medirse con los otros abanderados de Chile Vamos. Peor aún, dicen las mismas fuentes, si es que la presidencia la gana Chahuán.

Sin embargo, desde la mesa de RN salieron al paso de las dudas que Chahuán y Schalper plantearon, pues destacan que la designación de Desbordes como presidenciable no se evaluará.

“Plantear dudas acerca de una situación que ha resuelto el consejo general del partido es simplemente no conocer las normas básicas de funcionamiento de Renovación Nacional. Se parece mucho al canibalismo político que pensábamos se había desterrado hace años de Chile Vamos. Es claramente volver atrás a una etapa muy oscura para el sector”, acusó el secretario general de la tienda, José Miguel Arellano.

Arellano, quien además está postulando en el mismo cargo en la lista de Desbordes para los comicios internos, añadió que “no debería ocurrir que militantes que aspiran a tener un cargo interno, estén dispuestos a dañar el trabajo que está haciendo otro militante, que además fue designado por las instancias oficiales de RN para llevar adelante esa tarea”.

Asimismo, otras fuentes de la directiva destacaron que, al estar inscrita la candidatura de Desbordes ante el Servicio Electoral, cualquier modificación requeriría la firma de los otros tres timoneles de Chile Vamos y, por otra parte, aunque ello se concretara y un nuevo consejo de la tienda definiera hacer un cambio, simplemente no existiría sustento legal para nominar a otra persona, por lo que el partido quedaría sin representación en la primaria.

Respecto a los dichos de Chahuán, el diputado Camilo Morán llamó a respetar la institucionalidad del partido. “Al militante del partido le gusta la lealtad y que las cosas sean claras. Y eso va a quedar demostrado el día de la elección interna. No me parece responsable que personas que buscan liderar el partido quieran cuestionar la continuidad de la candidatura de Mario, una candidatura que es del partido en su totalidad, y que en esas fechas ya estará corriendo, incluso cerca de la franja. No me parece acorde a lo que representa la institucionalidad del partido este intento de cuestionarla”, dijo.