SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Advertencias ignoradas en reajuste al sector público

    Es preocupante que parlamentarios estén desoyendo las advertencias que el CFA y la Contraloría han formulado sobre este proyecto, particularmente en lo que se refiere a sus fuentes de financiamiento.

    Por 
    Editorial La Tercera
    13 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION DE HACIENDA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La tramitación del proyecto de ley sobre reajuste al sector público ha resultado especialmente compleja, dado que el Ejecutivo decidió añadir un sinnúmero de materias en dicha iniciativa que no guardan ninguna relación con lo que se supone son sus ideas matrices. Entre ellas, un aspecto especialmente controversial ha resultado la intención de establecer procedimientos mucho más complejos para la remoción de los funcionarios a contrata, lo que en la oposición han considerado un abierto “amarre”. Pero también se han levantado cuestionamientos acerca del financiamiento del reajuste mismo, que de acuerdo con las estimaciones tendría un costo cercano a los US$ 1.700 millones. Se trata por cierto de un aspecto medular, sobre todo considerando la estrechez fiscal en que nos encontramos y que aún no esté del todo claro cómo se financiará.

    Por ello han resultado valiosos los testimonios tanto de la contralora como del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, levantando una serie de alertas que lamentablemente no han sido consideradas por los parlamentarios oficialistas, parte de la oposición, ni tampoco por el Ministerio de Hacienda.

    Entre los aspectos que señaló el Consejo Fiscal Autónomo, indicó que según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, para financiar el reajuste del sector público de 2026 se requerirá un financiamiento adicional de alrededor de US$ 822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente, agregando que el financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones. El Consejo indicó que es un desafío relevante el que parte del financiamiento del reajuste salarial provenga de reasignaciones presupuestarias, producto del alto monto que diversas partidas del presupuesto ya destinan al gasto en remuneraciones.

    En lo que se refiere al personal de contrata, el proyecto del gobierno busca que los despidos estén debidamente justificados y que la Contraloría se pronuncie en caso de que un funcionario reclame por su desvinculación. La iniciativa establecía originalmente que los funcionarios con al menos dos años de servicio podrían reclamar por vicios de ilegalidad, pero el gobierno presentó una indicación para elevar el plazo a cinco años -que es por lo demás el criterio que ha establecido la Corte Suprema-, pero dicha indicación fue rechazada en la Comisión con votos oficialistas, quedando en dos años.

    La contralora recordó que los funcionarios que están a contrata son transitorios, cuya función expira por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre, pero lo que hace el articulado es modificar un régimen estatutario sin hacerse cargo de sus efectos en el resto del sistema, sobre todo porque afecta la carrera funcionaria, ya que funcionarios que llevan muy poco tiempo por la vía de la contrata podrían acceder a cargos de mayor grado que aquellos de planta.

    A pesar de que el proyecto continúa votándose en la Comisión de Hacienda, es lamentable que los parlamentarios hayan desoído estas advertencias y concurran con su voto a permitir que avance un proyecto cuyo financiamiento aún no está claro y sin atender a las implicancias de alterar el régimen del empleo público.

    Más sobre:ContraloríaCFAFinanciamientoEstrechez fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    Absolución de Crespo en caso Gatica fractura al oficialismo por la aprobación de la ley Nain-Retamal

    Nuevo incendio forestal en Cauquenes suma cuarta alerta roja a nivel nacional en 4 horas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social
    Chile

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes
    Negocios

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein
    Mundo

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Estudio mapea los 10 principales riesgos políticos para América Latina en 2026

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender