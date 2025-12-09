Bochornosa inasistencia de diputados

Por segunda vez en el año, la Cámara de Diputadas y Diputados no pudo sesionar debido a que no logró reunir el quorum mínimo para ello -establecido en 50 parlamentarios-, lo que naturalmente obligó a reagendar los temas y proyectos que se discutirían en dicha sesión. Para el ciudadano común resulta desconcertante que algo así ocurra, porque si bien hay diputados que están con licencia médica, otros en comisión de servicio y algunos debidamente excusados por situaciones particulares, ello en ningún caso explica las decenas de legisladores que estuvieron ausentes, de modo que no faltaron las suspicacias en cuanto a que varios sencillamente se atrasaron producto del regreso tras el fin de semana largo.

La presidencia de la Cámara ha anunciado que se aplicarán las multas respectivas a quienes no logren justificar su ausencia, pero sería un error suponer que por el solo hecho de aplicar las sanciones reglamentarias el tema se podría dar por superado. En realidad, lo que ha ocurrido es un hecho manifiestamente bochornoso que no hace más que amplificar la fuerte desconfianza ciudadana con que ya carga el Congreso, considerando que esta institución ya se ubica entre aquellas con menores niveles de confianza, junto con los partidos políticos.

Preocupa de sobremanera que los propios parlamentarios no tomen conciencia de que con este tipo de actitudes lo único que consiguen es desprestigiarse a sí mismos y alimentar las críticas a la actividad política, donde uno de los mayores cuestionamientos que con frecuencia se escucha es que quienes se dedican a ella viven en un mundo de privilegios que se han otorgado a sí mismos, donde el hacer exigible las responsabilidades por el incumplimiento de los deberes aparecen como algo muy diluido, y en todo caso con sanciones que claramente a estas alturas no constituyen ningún disuasivo.

Además de los episodios por falta de quorum, recientemente la Cámara acaba de atravesar por otra polémica, producto de que hubo diputados que utilizaron las semanas distritales para viajes personales; incluso en algunos casos existió la sospecha de que dichos periplos se habrían empalmado con la presentación de licencias médicas antes o después del viaje, para extender el período de ausencia.

Es fundamental que los parlamentarios tomen conciencia de que en su calidad de representantes del pueblo son depositarios de la confianza que la ciudadanía ha puesto en ellos, y cuando esta se rompe o se debilita entonces se abre espacio para aquellas visiones que ven al Congreso como un estorbo o con un rol secundario, lo que en ningún caso favorece nuestra democracia.

También es importante que los parlamentarios asimilen que aunque determinadas conductas puedan no estar expresamente prohibidas en los reglamentos o la ley, ello no necesariamente las convierte en legítimas frente a la ciudadanía, y de allí que se debe ser muy responsable en el ejercicio de las atribuciones.