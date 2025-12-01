VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Consumo de drogas en población escolar

    El caso que afectó a un colegio de la comuna de Calama -donde alumnos de básica portaban ketamina- es un recordatorio de que las autoridades y las comunidades escolares deben poner más atención respecto de lo que ocurre al interior de los establecimientos.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Consumo de drogas en población escolar

    El caso en que se vieron involucrados cuatro alumnos de séptimo y octavo básico de un colegio de la comuna de Calama, quienes fueron sorprendidos portando una bolsa de ketamina -un tipo de droga sintética-, ha vuelto a relevar la pregunta de hasta dónde los colegios son espacios seguros para los estudiantes -considerando la expansión que en los últimos años han mostrado los carteles del narcotráfico- y qué nivel de penetración tiene la droga en los escolares, tomando en cuenta los múltiples problemas que acarrea el consumo problemático de estupefacientes a temprana edad.

    Desde luego, en diversas mediciones regionales Chile ha aparecido con altos niveles de consumo de droga a nivel de la población general, pero también a nivel escolar; de hecho, hace solo unos años los escolares chilenos ocupaban el primer lugar de las Américas en consumo de tabaco, marihuana, cocaína y tranquilizantes, dando cuenta de que la percepción de riesgo había disminuido en forma importante y que las políticas públicas no estaban siendo del todo efectivas. Afortunadamente, las cifras del Decimoquinto Estudio Nacional de Drogas en Población General han mostrado que el consumo de sustancias como la marihuana y la cocaína ha experimentado una baja -ello también se ha visto en el consumo de tabaco y alcohol-, con un consecuente aumento de la percepción de riesgo.

    Sin embargo, esta disminución a nivel general no debe hacer perder de vista que los niveles de consumo siguen siendo elevados, y que en los últimos años se advierte un aumento de la prevalencia de drogas sintéticas, como la ketamina o el tusi, particularmente en la población joven. Se trata de sustancias altamente potentes y adictivas, y desde luego su elaboración más sofisticada supone que detrás hay instalaciones que permiten su fabricación y redes que luego se encargan de su distribución, donde por cierto resulta altamente preocupante que los colegios puedan ser también destino de estas sustancias.

    La situación que ha ocurrido en Calama no parece ser algo generalizado, pero de acuerdo con declaraciones del Colegio de Profesores se ha vuelto común recibir alertas de docentes de diferentes zonas por casos de consumo, poniendo en duda que se trate de situaciones tan aisladas.

    La autoridad y las propias comunidades escolares deben estar mucho más atentas respecto a lo que ocurre al interior de los colegios, particularmente cuando se trata de zonas que están más expuestas a la acción del narcotráfico. Un consumo temprano de drogas aumenta las probabilidades de dañar la salud mental, perjudicar el desarrollo cognitivo o bien manifestar conductas que dañen las relaciones familiares e interpersonales, condicionando gravemente el futuro de los niños. A ello cabe añadir el riesgo de que se puedan desarrollar conductas delictuales, tal como lo muestran estudios donde se recogen testimonios de personas jóvenes que han caído en el delito, donde una de las motivaciones para delinquir ha sido conseguir drogas, o hacerlo bajo los efectos de sustancias de este tipo.

    Más sobre:drogasescolarCalamaketamina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    UDI se allana a apoyar acusación del oficialismo contra ministro Simpertigue

    El regreso de Pablo Echeverría a Banmédica: Moneda liderará el negocio en Chile y Patria gestionará Colombia

    La caída de Héctor Espinosa: tribunal condena al exdirector de la PDI a 17 años de cárcel y a pagar $ 160 millones

    Cámara aprueba en general que Carabineros porte sus armas de forma permanente

    Juez de Colina paraliza retiro de refrigeradores y toldos de ex Punta Peuco tras reproches de internos

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    5.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Gastos no cubiertos por isapre o Fonasa suben del 30% al 35% del bolsillo propio y Chile queda por sobre el promedio OCDE
    Chile

    Gastos no cubiertos por isapre o Fonasa suben del 30% al 35% del bolsillo propio y Chile queda por sobre el promedio OCDE

    Jiles pide transparentar cifra de participación de consulta online presidencial y desata nuevas diferencias en el PDG

    UDI se allana a apoyar acusación del oficialismo contra ministro Simpertigue

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades
    Negocios

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    El regreso de Pablo Echeverría a Banmédica: Moneda liderará el negocio en Chile y Patria gestionará Colombia

    Superintendencia de Pensiones pone en consulta nueva norma que regula la creación de una AFP

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país
    Cultura y entretención

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    Pese a incertidumbre sobre candidato ganador: Honduras vira a la derecha en elección presidencial y se suma a Argentina y Bolivia
    Mundo

    Pese a incertidumbre sobre candidato ganador: Honduras vira a la derecha en elección presidencial y se suma a Argentina y Bolivia

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón