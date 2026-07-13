SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Dictamen de Contraloría sobre exministra Steinert

    Dada la alta connotación pública del caso, llama la atención la falta de una mayor fundamentación en el dictamen por parte del ente contralor, sobre todo en lo referido a posibles conflictos de interés.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    A dos días de asumir su cargo, la ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert requirió a la Policía de Investigaciones, a través de un oficio reservado, información relativa a personal de una Brigada Antinarcóticos y de Crimen Organizado vinculada a una causa penal determinada -que se encontraba en curso-, el cual había sido reasignado, requiriendo información clara de su identificación y razones que motivaron la asignación de nuevos destinos. Una actuación -junto a la desvinculación de la entonces prefecta general de la PDI- que generó una intensa polémica y que motivó a que dos parlamentarios requirieran un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

    El ente contralor emitió su dictamen recientemente, señalando que la exministra se excedió en sus atribuciones legales, ya que aun cuando el artículo 3 de la ley 21.730 consigna que en el ejercicio de sus funciones está la posibilidad de pedir a cualquier órgano de la administración del Estado informes -incluso secretos y reservados-, no lo puede hacer si su divulgación compromete o puede comprometer una investigación penal en curso. Por otra parte, señala que la información requerida, al ser de personal policial que apoyaba la labor investigativa cuando ella se desempeñaba como fiscal regional, le correspondía un estricto deber legal de abstención en atención al cargo que ejercía anteriormente en el Ministerio Público, agregando que quienes desempeñan funciones públicas están obligados a ello cuando se vean afectados por un conflicto de intereses en su ejercicio, aun cuando aquel sea solo de carácter potencial.

    Sin perjuicio del camino que siga el recurso de reconsideración presentado por la exministra, llama la atención que un dictamen sobre un caso que concitó alto interés público, y que permitiría sentar precedentes sobre las atribuciones ministeriales, presente debilidades. Posiblemente la mayor falencia se encuentra en lo referido a los conflictos de interés, sean reales o potenciales. No hay duda de que estos pueden comprometer el adecuado ejercicio de la función pública, pero el problema del dictamen es que no se fundamenta o describe cuál es el conflicto de esta naturaleza que se debería prevenir o evitar. No hay referencias a situaciones de índole patrimonial, profesional, personal o de otro carácter que puedan constituir el señalado riesgo y que debiera ser el fundamento por el que se concluye que hay un incumplimiento de un mandato al actuar funcionario.

    Si bien es lamentable que algunos sectores políticos hayan intentado desestimar el dictamen en función de sus propias agendas antes que por razonamientos estrictamente jurídicos, este episodio puede ser una oportunidad para volver a revisar la joven institucionalidad del Ministerio de Seguridad, para asegurar que funciones como la coordinación con el Ministerio Público y de supervisión de la gestión policial en ámbitos estratégicos y operativos, entre otras, queden libres de interpretaciones que entorpezcan o tensionen innecesariamente su operación, y se hagan las correcciones pertinentes si corresponde.

    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicadictamenTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. e Irán retoman hostilidades tras ataque contra barco en estrecho de Ormuz

    El impacto de la muerte de senador aliado de Trump en la agenda legislativa de los republicanos y en las elecciones de noviembre

    Irán condena los últimos ataques de EE.UU. y acusa a Washington de cometer “algunos de los crímenes de guerra más graves”

    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán

    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    Lo más leído

    1.
    Diagnósticos del exministro Marcel

    Diagnósticos del exministro Marcel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Sistema frontal traerá lluvia, viento y nevadas: revisa el pronóstico del tiempo para las distintas regiones

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Alertan probables nubes tornádicas y fuertes vientos entre las regiones de Los Ríos y Aysén

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria
    Chile

    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal por tragedia en Feria Caupolicán

    Subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China para fortalecer relación bilateral

    Canciller Pérez Mackenna: “Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de la relación histórica con Estados Unidos”
    Negocios

    Canciller Pérez Mackenna: “Los comentarios del gobierno anterior nos fueron alejando de la relación histórica con Estados Unidos”

    ¿Otra burbuja puntocom? Los que ya vivieron esta película opinan sobre la IA

    Biministro Mas proyecta la creación de 50 mil empleos antes de octubre y refuerza subsidio de contratación para mujeres

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro
    Tendencias

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Bomba en Uruguay: un histórico de la Celeste reemplazará a Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Bomba en Uruguay: un histórico de la Celeste reemplazará a Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026

    Coquimbo Unido va por un nuevo título: vence a La Calera en penales y se mete en la final de la Copa de la Liga

    Federación Francesa de Fútbol responde a los polémicos dichos del expresidente Mariano Rajoy: “Tufo de racismo intolerable”

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso
    Tecnología

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    EE.UU. e Irán retoman hostilidades tras ataque contra barco en estrecho de Ormuz
    Mundo

    EE.UU. e Irán retoman hostilidades tras ataque contra barco en estrecho de Ormuz

    El impacto de la muerte de senador aliado de Trump en la agenda legislativa de los republicanos y en las elecciones de noviembre

    Irán condena los últimos ataques de EE.UU. y acusa a Washington de cometer “algunos de los crímenes de guerra más graves”

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo