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    Editorial

    Elecciones presidenciales en Colombia

    A un mes de la primera vuelta electoral en ese país, el candidato oficialista Iván Cepeda lidera los sondeos por entre 15 y 22 puntos, y de ganar rompería el giro hacia la derecha en la región.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Colombian Senator Ivan Cepeda speaks during an interview with AFP at his apartment in Bogota, October 3, 2019. - Colombian former President Alvaro Uribe's bet was a boomerang. The most powerful politician in Colombia accused his biggest political adversary, the leftist politican Ivan Cepeda, of manipulating witnesses against him, but the complaint turned against him. (Photo by DANIEL MUNOZ / AFP) DANIEL MUNOZ

    Colombia entra esta semana en la recta final de su campaña presidencial con miras a la primera vuelta del 31 de mayo próximo. Y lo hizo tras conocerse una serie de sondeos que dejan abierta la posibilidad de que, al contrario de lo que ha pasado en las últimas elecciones en la región y la tendencia a nivel mundial, no se produzca una alternancia en el poder, sino que sea el oficialismo el que logre permanecer en el Palacio Nariño por otros cuatro años. Además, frenaría el giro a la derecha que ha venido experimentando la región en las últimas elecciones.

    Hasta ahora, el candidato de ese sector, Iván Cepeda, encabeza todos los sondeos con un respaldo de entre 37% y 44%, frente a una derecha que llega dividida en dos candidaturas, la más populista de Abelardo de la Espriella, hombre ajeno a la política tradicional y que podría atraer a sectores desafectados de los partidos, y Paloma Valencia, abanderada del Centro Democrático, cercana Álvaro Uribe. Entre los dos suman entre un 40% y 44%, muy similar al apoyo del candidato de la izquierda, el que, en todo caso, derrotaría a ambos en el balotaje, según los sondeos.

    El alza que viene experimentando Valencia en las últimas encuestas deja abierta, sin embargo, la posibilidad de que el panorama varíe de aquí al 31 de mayo, aunque pocos dudan de que Cepeda pasará a segunda vuelta. Un respaldo que sorprende a la luz de los cuestionamientos que ha enfrentado el actual Presidente colombiano Gustavo Petro, quien incluso fue acusado por su excanciller de tener problemas con las drogas, críticas que se suman al nulo avance de algunas de sus propuestas emblemáticas, como el llamado Plan de Paz Total.

    El fracaso de esa iniciativa ha quedado en evidencia en forma dramática durante la actual campaña electoral, que ya contabiliza sobre 80 muertos y cuyo episodio más violento se produjo hace poco más de una semana con el atentado en el departamento del Cauca, que dejó 21 víctimas fatales. Fue el peor ataque contra civiles en más de tres décadas, llevado a cabo por un grupo disidente de la exguerrilla de las Farc. Solo en la última semana se produjeron más de 25 atentados terroristas, lo que instala a la seguridad como tema central de la campaña.

    Pese a ello, Petro ha mantenido un apoyo cercano al 45%, que ha traspasado a su heredero político, de la mano de una serie de medidas económicas de carácter populista que están afectando los equilibrios macroeconómicos del país y elevando el endeudamiento público. No solo se han incrementado los programas asistencialistas, sino que Petro ha amenazado con una nueva alza del salario mínimo si el Banco Central eleva las tasas, pese a haberlo subido un 23% hace apenas cuatro meses, lo que podría tener fuertes efectos inflacionarios.

    Por ello, quien gane las próximas elecciones deberá hacerse cargo de severos desajustes fiscales y de un escenario político fragmentado. Las recientes elecciones legislativas de marzo pasado adelantan un Congreso dividido, sin mayorías claras y donde el izquierdista Pacto Histórico, el derechista Centro Democrático y el Partido Liberal se alzaron como las tres principales fuerzas políticas, con 36 escaños el primero y 25 los segundos, muy lejos de los 92 necesarios para la mayoría, lo que ya adelanta un complejo escenario de gobernabilidad.

    Más sobre:ColombiaEleccionesPrimera vueltaIzquierdaIván CepedaCampañaEscenario políticoGobernabilidad

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