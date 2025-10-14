SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Importante aumento de los “turbazos”

Este tipo de delitos fácilmente se pueden salir de control y masificarse, con graves implicancias para la población. De allí la importancia de que la autoridad actúe tempranamente y de manera enérgica para contenerlos.

Por 
Editorial La Tercera
Importante aumento de los “turbazos” Aton

De acuerdo con antecedentes recogidos por este medio, los casos de “turbazos” en la Región Metropolitana han experimentado un incremento superior al 50% entre el segundo y tercer trimestre de este año, lo que naturalmente ha despertado inquietud en la población, porque además del impacto que implica que las personas sean asaltadas en sus propios hogares por un nutrido grupo de delincuentes -lo que da escaso margen para la defensa-, generalmente suelen ser actos acompañados de altos niveles de violencia, donde más de un tercio de las víctimas termina con lesiones.

Este tipo de delitos no es desconocido en nuestro medio; los ataques masivos a establecimientos comerciales son hechos que venían ocurriendo con cierta frecuencia, pero el que ahora se estén ampliando con mayor recurrencia hacia hogares particulares es un fenómeno nuevo. Todavía más complejo es que este tipo de delitos sea visto como una “moda” entre los delincuentes, que entrega una suerte de estatus especial a sus hechores, lo que obliga a poner especial atención a las motivaciones para delinquir, pero también a su combate y adecuada sanción penal.

El Ministerio de Seguridad Pública es consciente de las implicancias de este tipo de delitos, y de allí que recientemente encargó a la División de Seguridad y Orden Público de la Subsecretaría de Seguridad Pública, a Carabineros y a la PDI analizar el fenómeno, caracterizarlo y presentar un plan de acción. Conforme con dichas conclusiones, se ha definido al “turbazo” como la irrupción brusca, violenta y coordinada de un grupo de tres o más individuos en un inmueble con el objetivo de sustraer rápidamente la mayor cantidad posible de bienes de valor en un domicilio. Son robos que en promedio no duran más de 10 minutos, la mayoría de los responsables son menores de 22 años y por ahora se han concentrado mayoritariamente en la Región Metropolitana.

Las autoridades han elaborado un plan que contempla cuatro ejes: prevención, control, persecución penal y legislación. Parte de las medidas consiste en analizar los factores que facilitan el reclutamiento de menores de edad para este tipo de delitos; también se focalizarán los patrullajes municipales y policiales, en tanto que con la Fiscalía se busca poner acento en delincuentes prolíficos y reclutadores, entre otras medidas.

Es posible que por ahora el número de “turbazos” no constituya un número significativo dentro del conjunto total de delitos, pero por su enorme impacto en las víctimas y por el temor que genera en la población es indispensable prestar especial atención a este y actuar de manera enérgica. Lo que muestra la experiencia es que este tipo de delitos fácilmente se pueden salir de control, de modo que lo que en un momento representaba casos aislados de pronto se puede masificar, con graves implicancias para la población. De allí la relevancia de actuar tempranamente, y el hecho de que el “turbazo” sea por ahora un delito en fase de expansión y geográficamente concentrado abre una ventana para actuar preventivamente y contenerlo.

Cabe no perder de vista que en la medida que la población perciba que el fenómeno se va extendiendo sin que la autoridad logre poner atajo, puede ser un aliciente para la autotutela -fomentando, por ejemplo, la tenencia de armas de fuego-, algo que a la larga conlleva graves efectos para toda la sociedad.

Más sobre:turbazosdelitosSeguridad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

Platas pendientes de las FF.AA.: gobierno pide sesión secreta para intentar aplacar críticas parlamentarias

“Te perdono”: Intercambio entre Matthei y Kast marca debate en Enade

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos
Chile

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030
Negocios

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes
Tendencias

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Este concurso busca al chileno que más camina

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos
El Deportivo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas
Mundo

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

El nuevo desafío para Trump tras Gaza: buscar la esquiva paz en Ucrania

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo