SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Kast y candidatura de Bachelet a la ONU

    Hay una cierta mezquindad cuando el Presidente electo, aprovechando su inmejorable posición actual, evita comprometer un respaldo explícito a la candidatura de la expresidenta Bachelet.

    Por 
    Editorial La Tercera

    El Presidente electo José Antonio Kast sostuvo un encuentro reservado con la expresidenta Michelle Bachelet, donde entre otros puntos se abordó su candidatura al cargo de secretaria general de Naciones Unidas, postulación que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en septiembre pasado, en el marco de la última Asamblea General del organismo. Al término del encuentro Kast resaltó las cualidades personales de la expresidenta y su vasta experiencia en diversos ámbitos, pero a la vez señaló que no volverá a referirse al tema sino una vez que asuma como jefe de Estado. Anteriormente Kast se había referido a la postulación de Bachelet, planteando que antes de adoptar una postura se debe evaluar el escenario internacional para garantizar el éxito de la candidatura.

    El hecho de que Kast diera señales de que podría respaldar la candidatura de Bachelet ha sido objeto de críticas en su propio sector político. Es así como algunos parlamentarios de Republicanos -tienda a la cual pertenece el Presidente electo- así como de la UDI han cuestionado un eventual apoyo, haciendo ver que ello no corresponde atendido el mal gobierno que hizo, así como por sus visiones ideológicas.

    Si bien Kast no ha cerrado la puerta a la candidatura de Bachelet, lo que se habría esperado del Presidente electo es que hubiese dado una señal mucho más concreta de apoyo, despejando de una vez cualquier asomo de duda al respecto. El que busque escudarse en que por ahora es al Presidente Boric a quien corresponde llevar el tema no parece atendible, ya que Kast se ha pronunciado sobre una serie de temas en estos últimos días de alta relevancia -sin ir más lejos, viajó a Argentina para reunirse con el Presidente Milei, y también emprendió una gira internacional que incluyó a Perú y Ecuador para, entre otros aspectos, ver la opción de un corredor humanitario frente a la crisis migratoria-, de modo que no se ven razones para que evite entregar su parecer sobre la candidatura de Chile a dirigir la ONU, que de momento es su visión personal y no la postura oficial del país.

    Dado que el Presidente electo está en su mejor momento de popularidad y revestido de un mandato ciudadano robusto, habría sido una importante señal que se hubiese pronunciado en la línea de que, sin perjuicio que no se referirá más al tema sino hasta marzo, Bachelet es la mejor carta del país para postular a la ONU, pero debido a que en cambio prefirió aplazar una definición, queda la sensación de cierta mezquindad en la forma como se ha abordado este tema.

    La competencia por la secretaría general de la ONU está tomando forma, y de hecho en la región ya circulan nombres. Argentina presentó oficialmente la candidatura de Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; el gobierno de Costa Rica, por su parte, anunció en octubre que presentará a Rebeca Grynspan. Es un hecho que para ganar es muy relevante contar con el favor de las grandes potencias, y es ahí donde aún no está claro si el nombre de Bachelet logrará aunar el respaldo de China -que de momento apela a una candidatura de consenso en la región-, de Rusia o de la administración de Donald Trump. Más allá de cómo se decanten los apoyos en las semanas que siguen, ello no debería ser impedimento para que desde ya el gobierno entrante tome definiciones que vayan en la línea de fortalecer a la candidatura del país.

    Más sobre:KastBacheletONUsecretaría general

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

    Oficialismo y oposición cruzan opiniones tras advertencia de la UDI de AC contra Grau por “amarres”

    Detienen a presunto homicida en Talca: víctima fue atacada con arma blanca en su domicilio

    Jorge Said, a la espera del alta médico tras sufrir atropello de una moto en África

    Kast felicita a Nasry Asfura y señala que va a “enriquecer y profundizar” relación diplomática con Honduras

    Declaran alerta roja en Pichidegua por incendio forestal y ordenan evacuación de sector Larmahue

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Incendio forestal en Maule: Senapred solicita evacuar Loteo San Francisco

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años
    Chile

    Santiago vive la segunda Navidad más calurosa de los últimos 25 años

    Oficialismo y oposición cruzan opiniones tras advertencia de la UDI de AC contra Grau por “amarres”

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático
    Negocios

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”
    Tendencias

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán
    El Deportivo

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

    A un paso de salir de Colo Colo: Alan Saldivia prepara su arribo a un grande de Río de Janeiro

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce
    Cultura y entretención

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano
    Mundo

    Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano

    Esposa de Jair Bolsonaro confirma que operación del exmandatario fue exitosa

    Reportan ataque con drones ucranianos en planta petrolera de Temruyk, Rusia

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación