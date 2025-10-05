SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Las empresas y la creación de empleo formal

Se advierte un mercado laboral tensionado por dos frentes. Así, mientras las microempresas se han debilitado por la carga de mayores costos, las grandes compañías están atrapadas en una maraña regulatoria que limita su capacidad de crecer.

Por 
Editorial La Tercera
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

En Chile, el debate sobre empleo formal no puede abstraerse de la heterogeneidad del tejido empresarial. El reciente estudio elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales -y que fue publicado por este medio- concluye que mientras casi la mitad de los asalariados formales se concentran en grandes compañías, las microempresas son el espacio donde se desempeña la mayoría de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo.

A marzo de este año, el 47,6% del empleo formal estaba en grandes empresas, el mayor nivel desde 2012. Solo las firmas de más de mil trabajadores reúnen un 27,25% del total de asalariados, lo que equivale a 1,4 millones de personas. En contraste, las microempresas de hasta 5 trabajadores apenas aportan el 11,8% del empleo formal, aunque allí se concentra un 64% de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo. Esta información es crucial al momento de diseñar e implementar las políticas públicas en el país.

La discusión a propósito del reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, que advirtió sobre el alza de los costos laborales y el efecto adverso sobre la generación de empleo formal, no debe basarse en apreciaciones sin evidencia técnica. Los datos muestran que cada incremento del costo de contratar un trabajador golpea primero a las microempresas, que enfrentan menores márgenes y menor productividad relativa. La paradoja es que, pese a su rol marginal en la participación global del empleo, concentran el grueso de quienes menos ganan. Es en estos tramos donde la formalidad corre el riesgo de retroceder, empujando a muchos trabajadores al mundo de la peligrosa informalidad.

En paralelo, el segmento de las grandes empresas enfrenta desafíos distintos, ya que, por ejemplo, sus remuneraciones promedio están muy por sobre los mínimos legales. Sin embargo, su expansión productiva está íntimamente ligada al avance de iniciativas de inversión y, por esta vía, a la capacidad de generar nuevos empleos. Lamentablemente, la llamada permisología, las trabas regulatorias y, en demasiadas ocasiones, la discrecionalidad de autoridades que actúan con sesgos ideológicos, suponen un obstáculo muchas veces insalvable para los proyectos que buscan mejorar la capacidad productiva de las empresas en Chile y crear más puestos de trabajo.

El resultado ha sido un mercado laboral tensionado por dos frentes. Mientras las microempresas se han debilitado por la carga de mayores costos, las grandes compañías están atrapadas en una maraña regulatoria que limita su capacidad de crecer.

El desafío que enfrenta el país es recoger en las soluciones de política pública esa heterogeneidad y actuar en consecuencia. Quienes aspiran a liderar el país deben ofrecer en sus propuestas programáticas soluciones efectivas que enfrenten el difícil escenario en el que se encuentra el empleo en Chile. En esta línea, es crucial evitar iniciativas que eleven aún más los costos laborales y, en contraste, avanzar en planes que agilicen la inversión y den certezas a sus titulares. Seguir poniendo cortapisas al desarrollo privado es, en definitiva, hipotecar la capacidad del país de generar más y mejores empleos.

Más sobre:mercado laboralempleo formalempresassalario mínimo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presupuesto 2026: crece tensión por glosa republicana y por dineros para debut de Boric como expresidente

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Presupuesto 2026: crece tensión por glosa republicana y por dineros para debut de Boric como expresidente
Chile

Presupuesto 2026: crece tensión por glosa republicana y por dineros para debut de Boric como expresidente

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20
El Deportivo

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20

En vivo: Colombia, Nigeria, Noruega y Arabia Saudita cierran la fase de grupos en el Mundial Sub 20

Por un penal sobre la hora: pelea entre Huachipato y Audax se toma el cierre de las semifinales de Copa Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve
Mundo

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia