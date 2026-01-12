SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Lentitud de la reconstrucción tras megaincendio

    La inexplicable demora en la entrega de las soluciones habitacionales a las familias que se vieron afectadas en los incendios de Viña del Mar y otras localidades quedará como uno de los legados más negativos de esta administración.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Lentitud de la reconstrucción tras megaincendio

    A comienzos de febrero se cumplirán dos años desde que tuvieron lugar los devastadores incendios que afectaron sobre todo a localidades de la comuna de Viña del Mar -también Quilpué y Villa Alemana-, dejando un saldo de 137 fallecidos y 4.300 viviendas destruidas. A pesar del tiempo transcurrido, la reconstrucción ha avanzado muy lentamente, siendo un blanco de críticas permanentes, no solo de los propios vecinos, sino también desde el propio mundo político.

    Fue desde luego un tema que se tomó la reciente campaña electoral, donde incluso la candidata oficialista criticó duramente la gestión del Ministerio de la Vivienda. El propio Presidente de la República, en una visita que realizó a la zona afectada hace unos días, pese a que destacó una serie de avances en materia de entrega de subsidios y construcción de viviendas, tuvo que admitir que “sin lugar a dudas nos hubiese gustado que esto fuera más rápido”.

    La lentitud en la reconstrucción fue un problema diagnosticado hace tiempo. En enero del año pasado el propio ministro de la Vivienda señalaba que el proceso de reconstrucción ha sido “objetivamente” lento, en tanto que por las mismas fechas la entonces ministra del Interior planteó que “como gobierno no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora”.

    Lo desconcertante es que, no obstante este diagnóstico ampliamente compartido, el gobierno fue incapaz de articular soluciones que permitieran revertirlo a tiempo. A pesar de que tempranamente se nombró un comité de ministros y ministras para la reconstrucción, que la vocera de gobierno fue designada como “enlace” -como una forma de agilizar soluciones- y que se designó a un gerente a cargo del proceso, nada de eso hizo la diferencia. La vocera dejó ese rol al cabo de un par de meses, en tanto que el gerente técnico renunció en diciembre pasado para asumir otras funciones dentro del Estado.

    De acuerdo con lo que ha indicado el propio gobierno, a la fecha el avance total de la reconstrucción ronda el 45%, cifra que claramente no puede considerarse satisfactoria. Es un hecho que parte de las zonas donde tiene que reconstruirse presenta características geográficas complejas, y que ha habido dificultades para regularizar títulos de dominio. Pero tratándose de una tragedia sin precedentes, que conmocionó al país y que entonces motivó una serie de compromisos para asegurar que las familias afectadas tendrían lo más pronto posible una solución habitacional, resulta injustificable que tal promesa no se haya cumplido, lo que no solo denota graves problemas de gestión, sino también una indolencia del Estado frente a la tragedia que afecta a estas familias.

    El Estado ya tuvo que hacerse cargo de un gigantesco proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2010, lo que se logró de manera exitosa bajo el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, cuando en su período se entregaron del orden de 200 mil soluciones habitacionales. Es inexplicable que esas capacidades no se hayan aprovechado en esta catástrofe, incluso desestimando alternativas de viviendas que empresas constructoras ofrecieron en su momento a la autoridad. Pese a este lamentable balance, ninguna autoridad ha asumido su responsabilidad por esta promesa incumplida, la cual inevitablemente quedará como uno de los legados más negativos de esta administración.

    Más sobre:incendiosViña del MarMinisterio de la Vivienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    Siete ministros salen a defender legado de Boric y La Moneda lanza plataforma que asegura que existen “mil avances”

    Senador Coloma prepara maletas: la carta de Kast para la Embajada de Chile en España

    Ministerio de Seguridad o el Senado: la gran disyuntiva de Rodolfo Carter

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Dispar evaluación de los SLEP

    Dispar evaluación de los SLEP

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información
    Chile

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    ¿Quién ordenó los millonarios pagos en la trama bielorrusa? Las cartas de Vivanco para frenar la querella en la Suprema

    Siete ministros salen a defender legado de Boric y La Moneda lanza plataforma que asegura que existen “mil avances”

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición
    Negocios

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Investigación en contra de la Fed bota al dólar mientras expresidentes salen en defensa de Jerome Powell

    Gobierno ingresa proyecto de negociación ramal y comisión de Trabajo inicia este martes su discusión

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland
    El Deportivo

    Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland

    El comunicado de la familia Schapira en su despedida de Azul Azul: “Cerramos una etapa importante”

    La oferta del PGA Tour para quitarle terreno al LIV Golf y recuperar a las grandes estrellas

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi
    Cultura y entretención

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela
    Mundo

    Los cuestionamientos de los organismos de DD.HH. al proceso de liberación de presos políticos iniciado por el régimen en Venezuela

    Trump amenaza con castigar con un arancel del 25% a países que comercien con Irán

    Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil