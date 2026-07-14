Mejor percepción ciudadana en seguridad

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2025 -en cuya elaboración participan el INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que en esta versión recoge datos entre julio de 2024 y diciembre del año pasado- ha traído algunas novedades alentadoras respecto de mediciones anteriores, pues el estudio muestra que hay disminuciones estadísticamente significativas tanto en el porcentaje de hogares victimizados por delitos violentos, como en el temor a ser víctima de la delincuencia. Así, el porcentaje de hogares vandalizados alcanzó 7,9% -contra el 8,5% registrado en 2024-, mientras que las personas que creen que serán víctimas de la delincuencia en los próximos meses llegó al 52,8%, contra el 57% del año previo. Las mismas tendencias a la baja se observan cuando se consulta por la proporción de hogares victimizados por delitos de robos no violentos, o aquellos delitos emergentes, como extorsión o amenazas, si bien estos últimos exhiben una baja proporción dentro del conjunto de delitos considerados.

En cambio, en materia de delitos económicos aumentó la proporción de hogares que han sido víctima de estos hechos, pasando de 11% en 2024 a 11,8% en 2025, con especial aumento en el caso de los fraudes bancarios -un aspecto en el que cabe poner atención, donde resultaría muy útil tener claridad sobre las razones detrás del fenómeno-, en tanto que en el caso de los ciberdelitos prácticamente no hubo diferencias entre un año y otro.

Todos los estudios de opinión siguen mostrando que la delincuencia y el crimen organizado continúan estando dentro de las principales preocupaciones de los chilenos, lo cual no es incompatible con el hecho de que los hogares estén reportando menores niveles de victimización y los niveles de temor estén disminuyendo. Es un hecho que la realidad delictual sigue siendo apremiante -tal como se ha visto en recientes casos de asesinatos, como el de un menor de 12 años en San Bernardo, que produjo conmoción a nivel nacional-, y el hecho de que más de la mitad de la población tema ser víctima de un delito revela que el temor continúa en niveles altos, pese a la importante disminución que reveló la última Enusc. No obstante esta realidad indesmentible, el hecho de que menos hogares hayan sido victimizados, el cambio de discurso de la autoridad, más dispuesta a la “mano dura” -algo que ya fue evidente en la última campaña presidencial-, la dictación de una serie de leyes para sancionar más duramente el delito y la caída en el número de homicidios -luego de haber experimentado una preocupante escalada- podrían explicar los mejores resultados que hemos visto en esta encuesta.

Si bien es claro que la última Enusc ha traído novedades más alentadoras, todavía estamos lejos de haber alcanzado un punto de inflexión, ese donde el temor a ser víctima de un delito deje de estar entre las principales preocupaciones de los chilenos. Los avances que muestra la encuesta son, en todo caso, un buen indicio del camino que las autoridades deben seguir para combatir el flagelo. Un punto a favor es la alta confianza que según el estudio la ciudadanía continúa depositando en la PDI (71,9%) y Carabineros (61,5%), pero no así en la Fiscalía (30,6%), lo que no es una buena señal, y que en parte podría explicar por qué las denuncias -salvo en delitos particularmente violentos- han venido disminuyendo.