SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Programas de gobierno y diagnósticos sociales

La injustificada postergación de los resultados de la encuesta Casen también tiene repercusiones en la campaña presidencial, porque priva a las candidaturas de contar con diagnósticos actualizados para la elaboración de sus propuestas.

Por 
Editorial La Tercera
Programas de gobierno y diagnósticos sociales

Con las elecciones cada vez más cerca, las propuestas programáticas de los distintos candidatos comienzan a tomar forma. En este escenario, contar con información social actualizada y transparente resulta indispensable para evaluar si dichas propuestas son realmente adecuadas a la realidad del país. Sin embargo, una de las fuentes más relevantes para el diagnóstico socioeconómico de Chile, la Encuesta Casen 2024, permanece sin publicarse.

El gobierno decidió postergar la entrega de los resultados de la encuesta hasta enero de 2026 -un año después de su levantamiento-, decisión que no fue consultada con el panel de expertos que asesora su aplicación desde hace más de una década. La extensión se justificaría en la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social cuente con más tiempo para analizar las recomendaciones de la Comisión para la Medición de la Pobreza e incorporar ajustes a la metodología.

Pero la Casen no es solo una medición de pobreza: es el principal instrumento para caracterizar la realidad de los hogares chilenos en ámbitos como educación, salud, empleo, ingresos, vivienda y acceso a servicios. Aunque existen registros administrativos y encuestas complementarias, para ciertos grupos prioritarios —como migrantes o pueblos indígenas—, así como para analizar brechas territoriales, sus datos resultan insustituibles. Además, cuestiones centrales de la agenda social, como el déficit habitacional, la distribución del ingreso, la focalización del gasto público y la evaluación de la política social, dependen de esta encuesta para contar con diagnósticos y estimaciones oficiales.

La oportunidad de la información es tan importante como su calidad. Retrasar la publicación significa que los datos estarán desfasados un año respecto de la realidad que buscan describir. En ese tiempo, las condiciones sociales pueden cambiar de manera significativa y el enorme esfuerzo técnico y financiero invertido en la encuesta pierde valor. La inquietud aumenta si se considera que, bajo la nueva metodología, es muy probable que la cifra oficial de pobreza muestre un alza relevante. En ese escenario, la urgencia de contar con datos actualizados se vuelve evidente: no se puede combatir eficazmente un problema que se decide mirar más tarde.

Chile ha construido una institucionalidad estadística reconocida por su rigor y compromiso con la transparencia, de la cual la Casen es un pilar fundamental. Postergar íntegramente sus resultados no puede justificarse apelando a lo ocurrido hace una década, menos aún en un contexto marcado por elecciones presidenciales y parlamentarias. La necesidad de diagnósticos actualizados para formular propuestas responsables resulta fundamental, especialmente cuando diversas candidaturas están proponiendo una serie de iniciativas que suponen un importante esfuerzo fiscal. Sin datos confiables, el debate público se empobrece y las decisiones se toman a ciegas; retrasar los datos equivale a retrasar también la toma de decisiones responsables.

Más sobre:Encuesta CasenMinisterio de Desarrollo Socialpobreza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe

Grupo de aportantes de Sartor presenta recurso de reposición ante la CMF

Enami suscribe crédito por US$30 millones con Bladex y culmina proceso de refinanciamiento de deuda

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno
Chile

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Ministra Orellana (FA) tras críticas del timonel del PC a Marcel: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates
Negocios

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates

Grupo de aportantes de Sartor presenta recurso de reposición ante la CMF

Enami suscribe crédito por US$30 millones con Bladex y culmina proceso de refinanciamiento de deuda

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer
Tendencias

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias
El Deportivo

Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa

El enojo de Casper Ruud con el US Open por el olor a marihuana: “Es molesto estar en la cancha mientras alguien fuma”

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile
Cultura y entretención

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe
Mundo

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile