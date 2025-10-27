SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Un importante voto de confianza a Milei

Contra todo pronóstico, Milei logró renovar el respaldo a su programa de reformas, pero el camino que sigue no será sencillo, porque será necesario que se abra a negociar con otras fuerzas políticas.

Por 
Editorial La Tercera
(251026) -- BUENOS AIRES, 26 octubre, 2025 (Xinhua) -- El presidente argentino, Javier Milei (atrás), emite su voto durante las elecciones legislativas de medio término en la Universidad Tecnológica Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 26 de octubre de 2025. Los centros de votación para las elecciones legislativas de medio término en Argentina se abrieron el domingo a las 08:00 hora local (11:00 GMT) para elegir a 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. (Xinhua/Martín Zabala) [e]MARTIN ZABALA

Las elecciones legislativas de medio término en Argentina se habían convertido en la práctica en una suerte de plebiscito para el gobierno de Javier Milei, y a la luz de los contundentes resultados resulta evidente que logró -al menos por ahora- renovar el voto de confianza que los argentinos le entregaron en 2023. Su partido, La Libertad Avanza (LLA), se posicionó en primer lugar a nivel nacional, con el 40% de los votos, mientras que el kirchnerismo -sin duda el gran derrotado de la jornada- logró apenas el 31%. LLA ganó incluso por estrecho margen en la provincia de Buenos Aires, tradicionalmente un bastión del peronismo. En la nueva legislatura LLA y sus aliados del PRO quedarán con 107 diputados, no demasiado lejos de la mayoría simple, mientras que en el Senado quedarán con un tercio de los escaños, números que desataron euforia en los mercados.

Pese al éxito que Milei ha conseguido en el control de la inflación, como también en la recuperación de los equilibrios fiscales, es un hecho que su administración venía experimentando un desgaste importante, no solo por los evidentes roces con sus aliados políticos, sino también por las abiertas disputas con los gobernadores, denuncias de corrupción que tocan a su círculo más íntimo y naturalmente por un aumento del descontento ciudadano ante el peso del ajuste. Los resultados de las elecciones provinciales en Buenos Aires, en septiembre pasado, donde la LLA experimentó un estrepitoso retroceso, hacían temer que ello se pudiera replicar en estas elecciones.

Estos comicios han tenido la particularidad de que la abstención (68%) ha sido la más alta desde el retorno a la democracia -pese a la obligatoriedad del voto-; indudablemente que ello es una señal de que una parte creciente del electorado está mostrando su desafección con el proceso político, pero la contundencia del resultado a lo largo de todo el país es una señal clara de que una mayoría de los argentinos aún está dispuesta a endosar su respaldo al programa de Milei y se resiste a retornar a las políticas kirchneristas, que fueron las que en definitiva terminaron por arruinar al país. Queda por despejar cuánto influyó en estos resultados el decidido respaldo que el Presidente Donald Trump brindó personalmente a Milei -comprometiendo programas de apoyo financiero por más de US$ 20 mil millones, además de millonarias inversiones en pesos-, y aunque hay sectores que rechazan abiertamente esta injerencia, la apuesta a ganador que hizo Trump esta vez le funcionó.

Una derrota en estas elecciones habría implicado que las medidas de ajuste habrían quedado sin suficiente respaldo político, abriendo el riesgo de que el proceso terminara truncado, siguiendo el mismo derrotero de ajustes emprendidos en administraciones anteriores. De allí que este respaldo ciudadano era fundamental, porque da una nueva oportunidad para que las reformas se puedan completar, un camino que ciertamente tomará largo tiempo y paciencia de la ciudadanía.

Pese al contundente respaldo que recibió Milei, el camino que se avecina no será sencillo. Para poder llevar adelante reformas cruciales como la laboral, tributaria y previsional, el gobierno necesariamente requerirá de los votos de sectores que no son parte del oficialismo. El discurso que el Mandatario pronunció el domingo en la noche, abriéndose a negociar con otras fuerzas políticas, son un buen augurio.

Más sobre:ArgentinaJavier Mileielecciones legislativas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael
Chile

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Portazo de la Suprema a Sabaj: exministra fracasa en su intento por revertir su remoción del Poder Judicial

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba
Negocios

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache
El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur
Mundo

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal