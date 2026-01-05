SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Venezuela y el derrocamiento de Maduro

    Si bien se resiente el Derecho Internacional, a su vez no puede perderse de vista el contexto, que supone el derrocamiento de un gobernante ilegítimo. Clave será ahora que la transición se pueda llevar de una manera ordenada.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Venezuela y el derrocamiento de Maduro

    Luego de que el presidente de facto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron extraídos desde Caracas por tropas de elite Estados Unidos y llevados ante una corte de Nueva York para que respondan por una serie de cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, el mundo debate ahora acerca de la legalidad e implicancias de esta operación. Esto tanto por el precedente de que una potencia se sienta con derecho a invadir a otro país sin que medie un conflicto bélico, como por el hecho de que el gobierno de Donald Trump haya dispuesto que Washington tomará el “control” de Venezuela hasta lograr una “transición segura”, instruyendo además que las grandes petroleras estadounidenses asumirán la tarea de explotar el petróleo venezolano, cual si se tratara de territorio conquistado.

    Las encontradas reacciones que se vieron ayer en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU dan cuenta de la tensión que ha abierto este caso, y las dificultades para arribar a una mirada compartida. Hay desde luego razones para suponer que la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional podrían estar siendo gravemente atropellados, pero el análisis sería incompleto si se pierde de vista el contexto en que todo esto ocurre.

    En efecto, no se ha derrocado a un presidente legítimamente electo, sino a un dictador que grotescamente usurpó el poder, y por cuya acción millones de venezolanos se han visto en la necesidad de abandonar el país, generando una crisis humanitaria y migratoria en la región. Los tentáculos del régimen también han tocado directamente a nuestro país, donde la Fiscalía acusa que el cruel asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar desertor de las fuerzas armadas bolivarianas y a quien el gobierno de Chile había concedido refugio, tuvo inequívocas motivaciones políticas. A su vez, el enquistamiento de un régimen como el de Maduro es una clara señal de que el Derecho Internacional no funcionó y que el multilateralismo fue ineficaz, todo lo cual muestra que cuando menos se trata de una situación que no admite ser vista en blanco o negro. Con todo, sería ingenuo no admitir que la acción emprendida por Estados Unidos abre una enorme incertidumbre, porque si bien se removió a un personaje ilegítimo, el modo de llevarlo a cabo conlleva implicancias muy de fondo para el orden internacional que no pueden ser soslayadas.

    En paralelo a este debate, es un hecho que la fase que se abre ahora para Venezuela resulta especialmente crítica, porque la forma en que se haga la transición será determinante para que los venezolanos puedan superar esta crisis. Aunque no es claro a qué se refiere el Presidente Trump cuando habla de “dirigir”, es un hecho que el gobierno norteamericano ha elegido como sus interlocutores a figuras del propio régimen, reconociendo de hecho a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con quien el Secretario de Estado se contactó mientras tenía lugar el operativo militar.

    Ha llamado la atención que Trump no se haya apoyado en María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, como tampoco en Edmundo González, a quien Maduro arrebató la elección, pero ello se podría explicar porque bajo lógicas de estricto realismo quien sigue detentando el control sobre las fuerzas armadas, instituciones del Estado y la continuidad administrativa es el régimen chavista y no la oposición, de modo que parece inevitable que en esta fase la transición se intente negociar con quien detenta el poder real.

    La oposición venezolana debe estar alerta de no precipitar el proceso, permitiendo que avance ordenadamente, por fases, hasta que existan las condiciones para que democráticamente los venezolanos resuelvan su destino. Con todo, el que por ahora se reconozca como interlocutor al chavismo en modo alguno podría implicar su permanencia en el tiempo.

    Más sobre:Nicolás MaduroVenezuelaEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Bus RED choca contra casa en Peñalolén: Bomberos trabaja en rescate de persona atrapada

    Búsqueda de joven desaparecido en Panguipulli: refuerzan rastreos en río Los Ñadis y suman perros entrenados de la PDI y Carabineros

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central
    Chile

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América
    Negocios

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América

    Desde el confundador de NotCo al de Global66: la nueva AFP que preparan inversionistas liderados por un exejecutivo de la industria

    El deterioro en Venezuela: tamaño de la economía cae casi 70% desde su peak en 2012 y PIB per cápita más de 65%

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso
    El Deportivo

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional
    Mundo

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Radiografía a las FF.AA. de Venezuela: ataque de EE.UU. pone a prueba su lealtad al chavismo

    Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso