Docentes, el corazón de la educación online de calidad

En la educación superior 100% online, la tecnología es solo el medio; las personas son el alma del aprendizaje. Hoy, en un escenario donde la inteligencia artificial y otras herramientas disruptivas transforman la manera de enseñar y aprender, el factor humano adquiere un valor aún mayor.

En el Instituto Profesional IACC, pionero en Chile en formación técnico-profesional online, tenemos la convicción de que el éxito académico y profesional de nuestros estudiantes descansa sobre un pilar insustituible: nuestros docentes.

Ellos son mucho más que transmisores de contenidos. Son mediadores, facilitadores y guías que acompañan al estudiante adulto en cada etapa de su formación, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y la construcción colaborativa del conocimiento. Lo hacen adaptándose a la diversidad de experiencias y contextos de quienes estudian con nosotros.

Nuestro Perfil Docente Institucional exige dominio disciplinar, experiencia en el mundo laboral y capacidad pedagógica para conectar teoría y práctica. Más del 75% de nuestros profesores mantiene un vínculo activo con el sector productivo, lo que asegura aprendizajes actuales, pertinentes y aplicables a la realidad laboral.

Pero sabemos que la experiencia profesional, por sí sola, no garantiza una enseñanza efectiva en entornos digitales. Por eso, invertimos permanentemente en su capacitación, fortaleciendo competencias en metodologías activas, herramientas tecnológicas y estrategias propias de la educación online. Así, diseñan experiencias motivadoras, inclusivas y alineadas con las necesidades del estudiante adulto.

Los resultados son claros: más del 90% de nuestros estudiantes siente que su opinión es escuchada y la interacción con sus docentes recibe evaluaciones sobresalientes. La retroalimentación oportuna, la orientación personalizada y el compromiso constante son parte de nuestro sello académico.

Además, nuestros docentes fortalecen la Vinculación con el Medio, creando redes con empresas y organizaciones que abren oportunidades antes incluso de la titulación.

En un mundo en constante cambio, formar profesionales competentes, críticos y éticos exige más que tecnología de punta. Requiere vocación, experiencia y capacitación continua. En IACC, nuestros docentes son el motor que impulsa a miles de estudiantes a cumplir sus metas y liderar los desafíos del presente y del futuro.

*Óscar Iriani, vicerrector académico IACC