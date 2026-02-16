La carrera técnica que tiene 96% de empleabilidad y sueldos de más de $1 millón al primer año de egreso

El desarrollo tecnológico, junto al progreso y los beneficios que aporta, siempre ha traído consigo la amenaza de reemplazar oficios y profesiones o eliminar puestos de trabajo. Ese fantasma ha regresado con la inteligencia artificial y sus inmensas capacidades, que tienen a medio mundo tan asombrado como asustado.

Pero esos cambios también traen oportunidades laborales: en un presente tan conectado, donde una conexión segura y estable a internet se ha vuelto esencial para casi cualquier tipo de trabajo, la necesidad de especialistas en redes digitales es primordial para muchas industrias.

Más aún en Chile, líder digital en Latinoamérica, que gracias a su sólida infraestructura en fibra óptica y redes 5G, es el país con el internet más rápido de la región y uno de los más veloces del mundo. Por eso encabeza tanto el Índice Global de Innovación como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial.

Para mantener y expandir este liderazgo, una carrera técnica estratégica es la de Telecomunicaciones y Servicios Digitales. En ella se forman a los profesionales que, en diversos roles y sectores industriales, como minería, salud, retail, logística, finanzas, servicio público o educación, contribuyen a la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, seguras y estables.

Una de las instituciones que la imparte es INACAP, donde sus titulados, según datos tanto de la casa de estudios como de MiFuturo.cl, tienen un 96% de empleabilidad y sueldos promedios que superan el millón de pesos al primer año de egreso ($1.042.679, según el portal del Mineduc).

“Como dice su nombre, esta carrera prepara a los estudiantes para diseñar, implementar y gestionar redes de telecomunicaciones y servicios digitales, abarcando áreas como seguridad de redes, gestión de proyectos y tecnologías emergentes como 5G y IoT”, explica Gonzalo Labra, director de Área de Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones de INACAP. “Los profesionales adquieren conocimiento en manejo de herramientas tecnológicas como Cisco, Linux, Python y software de gestión de redes”.

Una carrera que evoluciona con la industria

En el área de las conexiones y redes digitales, el desafío está en mantenerse en constante actualización, pues los protocolos, tecnologías e infraestructura avanzan permanentemente.

Pero estudiar Telecomunicaciones y Servicios Digitales, que solo dura cuatro semestres, entrega los cimientos técnicos desde los cuales se puede seguir aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. La alta demanda laboral que tiene esta carrera ofrece la posibilidad de actualizarse mientras se trabaja, manteniéndose al día con lo que sucede en el mundo real.

“En INACAP”, indica Labra, “los estudiantes aprenden desde el primer año lo que realizarán en el mundo laboral”. Allí, por ejemplo, cuentan con el primer data center didáctico de Chile, una instalación que replica lo que ocurre en los grandes centros de datos, cada vez más comunes y necesarios con la expansión de la IA, y que permite fortalecer el aprendizaje práctico tanto de manera presencial como remota.

“Si bien en nuestras aulas existe lo teórico”, continúa el académico, “se va mezclando con la práctica en los talleres de redes, Networking y Datacenter, lo que permite acceder a una preparación de calidad y acorde a las necesidades reales del mercado”.