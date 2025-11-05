OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Estas son las regiones con la mayor velocidad promedio de internet fijo

De acuerdo a las estadísticas de octubre de la Subtel y el Organismo Técnico Independiente (OTI), el ranking lo encabeza Los Ríos. La Región Metropolitana no logra entrar en el top 3.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Shutterstock

De acuerdo SpeedTest Global Index, Chile es el segundo país con la banda ancha fija más rápida a nivel global, y el primero en América Latina. El mismo estudio apunta a que es Valparaíso la ciudad con el internet más rápido en el país, y a su vez, en todo el continente.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a través del Organismo Técnico Independiente (OTI) mide mes a mes la velocidad promedio del internet fijo, estudiando la realidad de la conectividad a lo largo de todo el país. Así, revela cuáles son las regiones de Chile con el mejor internet en octubre.

De acuerdo con la información proporcionada por el OTI, durante el mes de octubre de 2025 se realizaron 767.924 mediciones, a través de sondas, en todas las regiones de Chile. Con esto, se constató que la región con la velocidad más rápida promedio de internet es Los Ríos, con 789,6 megabits por segundo. Al menos de bajada.

A esta le sigue Ñuble con 779 megabits por segundo, Coquimbo con 763, y Los Lagos con 723,3. La Región Metropolitana recién aparece en el quinto lugar con 703,3 megabits por segundo.

Al observar la velocidad de internet de subida, surge otra región como líder. El ranking lo encabeza Aysén con 862.8 megabits por segundo, y la Región Metropolitana desciende al séptimo lugar con apenas 598,6.

Las regiones del país con la menor velocidad promedio de internet de bajada corresponden a Atacama con 417,3 megabits por segundo, Magallanes con 524,6 y Arica y Parinacota con 550,2. En internet de subida, Atacama también registró la menor velocidad promedio con 258 megabits por segundo, seguida de Magallanes con 322,3, y Tarapacá con 362,4.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “el OTI es una herramienta pensada y elaborada para la ciudadanía, ya que permite verificar que las velocidades que ofrecen en sus planes las empresas a sus usuarios estén en línea con el servicio que realmente entregan. Desde Subtel velamos porque se cumplan los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y por lo mismo, las mediciones que realiza el OTI son válidas para exigir una compensación en caso de que los servicios no se estén entregando de la manera en que se contrataron”.

Subtel además dio a conocer que dispuso de un vínculo en el sitio web del Registro Nacional de Conectividad que permitirá a los usuarios conocer qué empresas ofrecen sus servicios en el sector en que residen, también puedan conocer las velocidades promedio de estas compañías de internet fijo.

Más sobre:TelecomunicacionesSubtelInternetOTI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Lo más leído

1.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

2.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

4.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel
Chile

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Con seminario en el Senado por FES, Cataldo espera consolidar la discusión y “avanzar en la superación del CAE”

Ministerio de Educación adjudica 20 nuevos Liceos Bicentenario en el país

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”
Negocios

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Inapi falla a favor de NotCo en disputa marcaria contra NatMilk

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

El insólito motivo que amenaza con un paro de árbitros en el fútbol chileno
El Deportivo

El insólito motivo que amenaza con un paro de árbitros en el fútbol chileno

Los cambios del LIV Golf para 2026: 72 hoyos, Niemann como bandera y Mito Pereira en suspenso

Con la Roja en el horizonte: Manuel Pellegrini le mete a presión al Betis para definir su futuro “lo antes posible”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha
Cultura y entretención

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Una despedida a casa llena: Megadeth agota las entradas para su adiós en Chile

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”
Mundo

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

Gobernador de Río de Janeiro justifica el operativo en las favelas: “La Policía está en desventaja con estos grupos”

Zohran Mamdani, el electo alcalde musulmán de Nueva York al que Trump llama el “pequeño comunista”

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso