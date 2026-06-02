“Motores productivos regionales”: sector privado e importante instituto profesional buscan oportunidades de desarrollo en todas las regiones del país

En los últimos diez años, Chile ha crecido en promedio apenas un 2% anual, muy por debajo de las tasas cercanas al 5% que el país alcanzó entre 1990 y el 2014. Recuperar esos niveles de crecimiento no es imposible: Chile ya demostró que puede hacerlo. El desafío es generar las condiciones para reimpulsar la inversión, elevar la productividad y crear más y mejores empleos.

En este contexto, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto a INACAP, impulsan la iniciativa “Motores Productivos Regionales”, cuyo objetivo es identificar las oportunidades, capacidades y desafíos que marcarán el desarrollo productivo de cada una de las regiones de aquí al 2035, convocando al sector privado, al mundo público y a la academia.

El lanzamiento se realizará el próximo viernes 5 de junio en INACAP Valdivia, Región de Los Ríos, y contará con la participación de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; los representantes de las seis ramas de la CPC (SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC, Abif); del rector de INACAP, Lucas Palacios; del subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler; y del presidente del Consejo Productivo Regional de Los Ríos, Alejandro Kunstmann.

La iniciativa se funda en la convicción de que las transformaciones que están redefiniendo la economía global —transición energética, digitalización, inteligencia artificial, nuevas cadenas de suministro, demanda por minerales críticos, servicios sofisticados y producción sostenible— abrirán nuevas oportunidades para los países capaces de anticiparse y adaptarse.

En ese escenario, las regiones tienen un papel cada vez más relevante. Chile cuenta con capacidades productivas, capital humano, recursos estratégicos y ecosistemas regionales que pueden convertirse en plataformas de desarrollo para la próxima década, siempre que exista una mirada de largo plazo capaz de articular inversión, infraestructura, formación, innovación y certezas para crecer.

“Chile necesita volver a crecer, pero también necesita definir cómo quiere insertarse en la economía de los próximos diez años. Muchas de las oportunidades que hoy está abriendo el mundo —en energía, minería, servicios globales, tecnología, agroindustria o logística— tienen una expresión concreta en las regiones. Por eso este esfuerzo busca pensar el desarrollo desde ahí, soñando y proyectando sus capacidades hacia el futuro”, señala Susana Jiménez.

“Motores Productivos Regionales” buscará construir una visión estratégica de largo plazo, identificando sectores con potencial de desarrollo, nuevas cadenas de valor, brechas de capital humano, infraestructura habilitante, adopción tecnológica y oportunidades de diversificación productiva.

El trabajo se desarrollará mediante encuentros regionales y mesas colaborativas que reunirán a representantes del mundo empresarial, gremial, académico y autoridades, con el objetivo de transformar el conocimiento territorial en propuestas concretas que contribuyan al diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo regional.

Lucas Palacios explica que “el desafío es preparar a las regiones para los cambios que vienen. Eso significa entender dónde estarán las oportunidades productivas del futuro y cómo desarrollamos las capacidades, competencias y talento que permitan aprovecharlas. Las regiones no solo deben adaptarse a los cambios globales; pueden transformarse en protagonistas de esa nueva economía”.

Desde el año 2023, la CPC y sus ramas desarrollan la iniciativa ´Gremios por Chile’, bajo la cual se han realizado encuentros de gremios y empresas en las 16 regiones del país. Esa experiencia permitió constatar que existe una base sólida para avanzar desde el diálogo hacia una etapa más estratégica y de mayor incidencia, proyectando las capacidades regionales hacia una agenda de desarrollo de largo plazo.

A partir de ahora, se llevará a cabo, la segunda etapa de Gremios por Chile (Motores Productivos Regionales). Las conclusiones y propuestas del encuentro en Valdivia y posteriormente en cada región, serán sistematizadas y entregadas a la Subsecretaría de Economía, con el propósito de aportar insumos para el desarrollo de políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad, la inversión y las oportunidades de crecimiento desde las regiones y proyectarlas hacia el futuro.