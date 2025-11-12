¿Por qué en este país ya no se recomienda leer Blancanieves?

En la escuela infantil Nicolaigarden de Estocolmo, los profesores no leen Blancanieves y los Siete Enanitos a los alumnos. En cambio, su biblioteca alberga libros infantiles que muestran diferentes tipos de héroes y una diversidad de modelos familiares (incluidos aquellos con padres solteros, hijos adoptivos y padres del mismo sexo).

Entre los títulos se incluyen Una jirafa más, sobre dos jirafas que cuidan un huevo de cocodrilo abandonado, y Kivi y Monsterdog, cuyo protagonista, Kivi, es un niño de género no especificado. La idea es presentar una imagen más diversa y realista del mundo infantil y evitar representaciones que reproduzcan estereotipos de género.

En este país ya no se recomienda leer Blancanieves

Presentan un marcado contraste con clásicos de la literatura infantil, como Blancanieves y los siete enanitos, que recientemente ha sido objeto de escrutinio por su representación de las mujeres y, en menor medida, de los hombres. La protagonista es ingenua (su madrastra la engaña dos veces) y carece de personalidad (los enanos tienen que decirle qué hacer y qué no hacer), mientras que la malvada madrastra está obsesionada con la belleza.

El príncipe azul, que aparece en el último minuto para salvar a su futura esposa, solo se siente atraído por su apariencia física. Esto queda claro porque la cree muerta cuando la ve por primera vez.

En Nicolaigarden, los profesores no solo evitan cuentos como el de Blancanieves. Esta escuela infantil es una de las cinco que están replanteando su enfoque pedagógico para garantizar la igualdad de género. Egalia, quizá la más conocida del grupo, ha sido objeto de numerosos documentales en los últimos años.

La pedagogía de género neutro es la última tendencia en el intento de eliminar los sesgos de género en la educación, junto con otras iniciativas como la escolarización diferenciada por sexos. Los esfuerzos de los países escandinavos ofrecen valiosas lecciones para todos en lo que respecta a la igualdad de género en la educación.

El modelo escandinavo

Suecia se sitúa sistemáticamente entre los países más igualitarios del mundo en materia de género, al igual que sus vecinos escandinavos. Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial , Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia son los países que más éxito han tenido en la reducción de la brecha de género. Esta brecha impide la plena igualdad entre hombres y mujeres en la educación, la salud, la economía y la política.

Aunque algunos han cuestionado su grado de inclusión, el éxito de los países escandinavos en la consecución de la igualdad de género se ha atribuido a la eficacia de las políticas aplicadas a este tema.

En Suecia, por ejemplo, las enmiendas de 1998 a la Ley de Educación exigían que las escuelas adoptaran directrices de “educación con perspectiva de género”. Estas sugerían que era responsabilidad de las escuelas brindar a los niños igualdad de oportunidades independientemente de su género, luchar contra la discriminación por razón de sexo y «contrarrestar los patrones de género tradicionales».

Para implementar las directrices, los profesores de Nicolaigarden filmaron sus interacciones con sus alumnos de seis años y se dieron cuenta de que actuaban de manera diferente con los niños y con las niñas.

Blancanieves.

En el recreo, dejaban que los niños corrieran al patio, mientras que pedían a las niñas que esperaran pacientemente a que les ayudaran a abrocharse los abrigos. Dedicaban más tiempo a consolar a las niñas que se habían lastimado, mientras que rápidamente exhortaban a los niños a «volver a jugar». Los resultados fueron una llamada de atención para los docentes, que se consideraban defensores de la igualdad de género.

Bajo la dirección de Lotta Rajalin, el personal de la escuela Nicolaigarden desarrolló una pedagogía neutra en cuanto al género con el objetivo de garantizar que ningún niño se vea limitado por las expectativas de género.

Todos los niños tienen acceso equitativo a una variedad de juegos, juguetes y disfraces en el mismo espacio de juego. Los libros de la biblioteca presentan protagonistas masculinos y femeninos fuertes en proporciones similares. Las prácticas de contratación que fomentan la participación de hombres han llevado a Nicolaigarden a tener hasta un 30 % de cuidadores varones, la tasa más alta de las escuelas infantiles del país.

Las escuelas también se esfuerzan por utilizar un lenguaje neutro en cuanto al género, evitando la discriminación por género cuando no sea necesaria. El pronombre "hen" —una alternativa sin género a "hon" (ella) y "han" (él)— es una de las muchas maneras de referirse a los niños, junto con la palabra «amigos» o llamarlos por su nombre de pila. Otras escuelas infantiles de Estocolmo también han adoptado estas directrices inclusivas.

El modelo escandinavo de igualdad de género en las escuelas no se limita a iniciativas de neutralidad de género como las desarrolladas en Nicolaigarden o Egalia, ni a los niños pequeños.

Construcciones de género

El programa Macho Factory (Machofabriken) ofrece a escuelas y asociaciones formación dirigida a jóvenes de entre 13 y 25 años. Su objetivo es ayudarles a cuestionar las normas de género predominantes y a romper la asociación entre masculinidad y violencia.

El programa se basa en 17 cortometrajes que proporcionan a los participantes y educadores una base para debatir los aspectos negativos de la masculinidad hegemónica.

El cortometraje På golvet (En el suelo) se presenta en primer lugar en la sesión de formación. Las cajas que aparecen en la película representan las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse los hombres.

Al igual que el adolescente del cortometraje, los jóvenes tienden a adoptar los estándares de género sin cuestionarlos, encasillándose en concepciones de masculinidad o feminidad que no necesariamente han elegido. Al destacar la construcción social de la masculinidad, Machofabriken les brinda a los adolescentes las herramientas para cuestionar lo limitantes que pueden ser las normas de género dominantes.

Expectativas de género de los docentes

Los modelos propuestos por escuelas como Nicolaigarden y Egalia, o en programas como la Macho Factory, ponen de relieve los problemas muy reales documentados en estudios sobre las diferentes experiencias escolares de niñas y niños.

Décadas de investigación basadas en observaciones en el aula indican que los docentes interactúan de manera diferente con niños y niñas, aunque estén convencidos de darles el mismo trato. Recurren a los niños con mayor frecuencia, involucrándolos con nuevos materiales de aprendizaje y brindándoles retroalimentación exhaustiva. Se dirigen a las niñas cuando se trata de temas sociales o apoyo al aprendizaje, pidiéndoles que repitan lo que se ha discutido previamente. Incluso comportamientos no verbales de los docentes, como las sonrisas, han demostrado favorecer a los niños sobre las niñas.

Los ángeles de Rafael pueden ser de género neutro, pero los niños de todo el mundo son criados de manera diferente según su género.

Los docentes no reciben formación explícita sobre socialización de género, y esto se nota. Estos sesgos de género perjudican a todo el alumnado. Según un estudio de 2013, la evaluación de los estudiantes por parte del profesorado, basada en el género, favorecía y perjudicaba tanto a los chicos como a los niños .

Los investigadores descubrieron que los niños con una actitud negativa hacia el aprendizaje obtenían peores calificaciones que las niñas con un rendimiento similar. Sin embargo, los niños con buen rendimiento y una actitud positiva hacia la escuela recibían mejores notas que las niñas en la misma situación.

Los prejuicios de género del profesorado también perjudican a las niñas. Si los profesores esperan constantemente que las niñas se porten bien, es posible que no presten atención a aquellas con problemas de conducta o que actúen con mayor dureza hacia ellas.

“Nuestros hijos no son neutrales”

Sin embargo, las iniciativas para crear entornos más neutros en cuanto al género para los niños suelen recibir duras críticas. En 2015, por ejemplo, la cadena estadounidense Target decidió eliminar la división por género de sus secciones de juguetes, optando en su lugar por la clasificación por tipo de juguete (como construcción o disfraces). El reverendo cristiano evangélico Franklin Graham respondió diciendo: “Nuestros hijos no son neutros, son niños y niñas como Dios los creó”. Pidió a sus seguidores que boicotearan las tiendas.

En Francia, las tiendas Système U lanzaron en 2015 una campaña publicitaria navideña llamada Noël sans préjugés (Navidad sin prejuicios de género). En ella se muestra a niños explicando ante la cámara cómo saben si un juguete está destinado a niños o niñas.

Este anuncio, televisado a nivel nacional, puso a la cadena en el centro de una tormenta en Twitter en diciembre de 2015, con la proliferación de hashtags #NoëlSansSystèmeU (Navidad sin Système U) y #BoycottSuperU.

Los detractores de las iniciativas de género neutro suelen decir cosas como que un niño es niño o niña, y que esta diferencia necesariamente debería conllevar preferencias distintas.

Target bows to brainless radicals who don't believe there are differences between men & women; remove gender labels. http://t.co/aVAVg3BGef — Conservative Thought (@WordSmithGuy) August 10, 2015

Entre líneas, se percibe cierta aprensión a que estas iniciativas puedan fomentar la homosexualidad, especialmente entre los niños. «¿Que un niño pequeño juegue con muñecas y se maquille no te parece escandaloso? ¡Pues a mí sí! ¡Despierta, por favor!», decía un tuit tras la campaña Système U de 2015.

@papa_djendeure @LaCooperativeU un petit garcon qui joue a la poupée et qui se maquille ca ne te choque pas! Moi si! Réveillez vous bordel — mauricio shogun (@shogun_mauricio) December 23, 2015

Otros comentarios sugieren que este tipo de iniciativas provocan una perjudicial confusión de género. Esto queda claro en estos tuits sobre el trabajo de Egalia: “Patético, pero sobre todo triste. ¿Entonces un niño ya no es ni él ni ella, sino esto?" y “Estamos hablando de experimentar con toda una generación de niños. No puedo evitar pensar que criaremos a muchos individuos confundidos”.

Estos comentarios ignoran que estas iniciativas no imponen un modelo, al igual que los carteles habituales de las tiendas que indican que un tipo de juguetes es apropiado para niñas y otro para niños. No resultan más confusas que alguien a quien se le exige comportarse de una manera que simplemente no le resulta natural.

Parte del éxito del llamado enfoque escandinavo de la igualdad de género podría radicar en su voluntad de cuestionar y descubrir el papel de cada persona en la imposición de expectativas de género a los demás.

*Gabrielle Richard, Chercheur, Universidad París-Est Créteil Val de Marne (UPEC)