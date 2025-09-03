Ranking: estas son las 20 carreras técnicas con mayor empleabilidad

Estas son las 20 carreras técnicas con mayor empleabilidad.

Conseguir trabajo en los primeros años tras egresar es una preocupación transversal para cualquier estudiante de educación superior. En el caso de la formación técnico-profesional, esa inquietud se ha convertido en una de sus mayores fortalezas: varias carreras exhiben tasas de empleabilidad que rozan el 100% en el segundo año de titulación.

Según los datos 2024–2025 de Mifuturo.cl, plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior, cinco programas dictados en institutos profesionales superan el 92% de ocupación laboral. Lidera Ingeniería en Seguridad Privada (99,3%), seguida por Administración Pública (98,7%) e Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control (95,3%). A ellas se suman Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Pública, todas con niveles de colocación prácticamente plenos.

La tendencia es clara: los técnicos responden a necesidades inmediatas del aparato productivo, lo que los convierte en perfiles altamente demandados.

A diferencia de algunas carreras universitarias donde la inserción puede ser más lenta, la formación técnica ofrece un acceso casi inmediato a industrias que requieren mano de obra calificada para sostener su crecimiento.

Top 20 carreras técnicas con mayor empleabilidad.

Las áreas que predominan

El listado revela cuáles son los motores de la empleabilidad técnico-profesional.

Tecnología concentra la mayor parte del ranking, con programas vinculados a automatización, industrial, redes, informática, electricidad, telecomunicaciones, metalurgia y geomensura.

Administración y Comercio se destaca con seguridad privada, logística y comercio exterior.

En Ciencias Sociales resaltan la administración y gestión pública, mientras que el sector Agropecuario suma acuicultura y pesca. En todas ellas, la empleabilidad supera holgadamente el 80%, consolidándose como una ruta directa hacia el trabajo.