SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Educación

Ranking: estas son las 20 carreras técnicas con mayor empleabilidad

De la seguridad privada a la automatización industrial, varias especialidades logran tasas de inserción laboral que superan el 90% al segundo año de titulación. Son carreras que no solo aseguran empleo, sino que permiten movilidad social en plazos más cortos.

Por 
Ceina Iberti
Estas son las 20 carreras técnicas con mayor empleabilidad.

Conseguir trabajo en los primeros años tras egresar es una preocupación transversal para cualquier estudiante de educación superior. En el caso de la formación técnico-profesional, esa inquietud se ha convertido en una de sus mayores fortalezas: varias carreras exhiben tasas de empleabilidad que rozan el 100% en el segundo año de titulación.

Según los datos 2024–2025 de Mifuturo.cl, plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior, cinco programas dictados en institutos profesionales superan el 92% de ocupación laboral. Lidera Ingeniería en Seguridad Privada (99,3%), seguida por Administración Pública (98,7%) e Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control (95,3%). A ellas se suman Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Pública, todas con niveles de colocación prácticamente plenos.

La tendencia es clara: los técnicos responden a necesidades inmediatas del aparato productivo, lo que los convierte en perfiles altamente demandados.

A diferencia de algunas carreras universitarias donde la inserción puede ser más lenta, la formación técnica ofrece un acceso casi inmediato a industrias que requieren mano de obra calificada para sostener su crecimiento.

Top 20 carreras técnicas con mayor empleabilidad.

Las áreas que predominan

El listado revela cuáles son los motores de la empleabilidad técnico-profesional.

Tecnología concentra la mayor parte del ranking, con programas vinculados a automatización, industrial, redes, informática, electricidad, telecomunicaciones, metalurgia y geomensura.

Administración y Comercio se destaca con seguridad privada, logística y comercio exterior.

En Ciencias Sociales resaltan la administración y gestión pública, mientras que el sector Agropecuario suma acuicultura y pesca. En todas ellas, la empleabilidad supera holgadamente el 80%, consolidándose como una ruta directa hacia el trabajo.

Más sobre:EducaciónEducaLTEmpleabilidadCarreras técnicasLa TerceraRankingEmpleoTrabajo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Presidente de la Cámara advierte que confianza con el gobierno queda “absolutamente quebrada” tras rechazo a multa en el voto

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio

Tras ataque a embarcación: Petro advierte a EE.UU. que en estos barcos no van “grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”

Trump pedirá al Tribunal Supremo una “resolución urgente” sobre el futuro de los aranceles

El alza del precio de la carne duplica al IPC: ¿dónde es más barato comprarla, en carnicería o en supermercado?

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Presidente de la Cámara advierte que confianza con el gobierno queda “absolutamente quebrada” tras rechazo a multa en el voto
Chile

Presidente de la Cámara advierte que confianza con el gobierno queda “absolutamente quebrada” tras rechazo a multa en el voto

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Violento portonazo en Huechuraba: víctima fue golpeada por los delincuentes

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio
Negocios

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio

El alza del precio de la carne duplica al IPC: ¿dónde es más barato comprarla, en carnicería o en supermercado?

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi

Cómo fue el ataque de EEUU contra una lancha con drogas procedente de Venezuela, según Trump
Tendencias

Cómo fue el ataque de EEUU contra una lancha con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Presidente de Independiente muestra confianza tras la audiencia en la Conmebol: “Tenemos que pasar”
El Deportivo

Presidente de Independiente muestra confianza tras la audiencia en la Conmebol: “Tenemos que pasar”

Fact Checking a la acusación de Charles Aránguiz: ¿expulsan a sus compañeros cuando enfrenta a Colo Colo en el Monumental?

Liverpool rompe el molde y la Premier League es el que más gasta en el mercado más millonario de la historia

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”
Cultura y entretención

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las figuras de la historia británica

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

Tras ataque a embarcación: Petro advierte a EE.UU. que en estos barcos no van “grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”
Mundo

Tras ataque a embarcación: Petro advierte a EE.UU. que en estos barcos no van “grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”

Trump pedirá al Tribunal Supremo una “resolución urgente” sobre el futuro de los aranceles

Trump dice que Kim Jong Un y Putin, reunidos en Beijing, conspiran contra Estados Unidos

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo