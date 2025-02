“Acá en Sudamérica mucha plata no hay y eso maneja al tenis”: Cerúndolo le da a la ITF por el caso Garin en la Davis

Francisco Cerúndolo (26º) está en Santiago disputando el Chile Open. Este miércoles derrotó al alemán Yannick Hanfmann (109º) en tres sets 6-2, 4-6 y 7-6(5), clasificando a los cuartos de final del certamen que se desarrolla en San Carlos de Apoquindo.

Posterior al encuentro, el tenista argentino realizó una rueda de prensa para abordar diversos temas, siendo la polémica que envolvió a Christian Garin y a Zizou Bergs en los Qualifiers de la Copa Davis uno de ellos. El oriundo de Buenos Aires declaró que tiene la certeza de que el tenista belga no golpeó al ariqueño con intención, pero afirma que de igual manera la acción debía ser sancionada.

“Fue una mala suerte; no creo que lo haya querido golpear a propósito, pero al fin y al cabo lo terminó golpeando. Es una situación desafortunada, por cómo lo manejó él, de salir corriendo, de no mirar, llevárselo puesto y golpearlo. No fue con mala intención, pero al cabo lo termina golpeando”, afirmó Cerúndolo.

Francisco Cerúndolo se lanza en contra de la ITF por el caso Garin y el trato a los sudamericanos. (Foto: @francerundolo)

Para rememorar lo sucedido entre los dos tenistas, durante el tercer set del partido Zizou Bergs se puso en ventaja en el marcador por 6-5 quebrando el saque del tenista nacional, donde corrió para celebrar su punto y al momento de llegar a la malla, chocó con Christian Garin, propinándole un golpe en el ojo y en la cara, lo que provocó que el chileno cayera al suelo.

Cerúndolo comparó la situación como la que vivió Novak Djokovic en algún momento, cuando un disparo suyo impactó al juez de línea. “Es como cuando alguno manda un pelotazo y, sin querer, termina goleando al juez de línea o a alguien de la tribuna, a uno lo echan del partido. Te terminan suspendiendo… Deberían tener más clara la regla, porque después queda todo a criterio del árbitro que está en cancha”, señaló.

Su descargo contra la ITF

El transandino tuvo palabras para la Federación Internacional de Tenis (ITF), afirmando que hoy en día el dinero es el que manda y que por esa razón no se tiene muy en cuenta a los tenistas sudamericanos. “Sobre el trato a los sudamericanos, acá mucha plata no hay y es la plata lo que maneja hoy al mundo, al tenis, y al no tener un representante allá arriba en el top ten o top cinco, como lo tuvimos muchos años entre muchos jugadores, perdemos un poco el peso”, declaró el argentino.

Esta situación es la que tiene hoy a la Federación de Tenis de Chile peleando en el Panel Independiente de la ITF por la resolución de este caso, donde entregaron una lista de exigencias para ser tomadas en cuenta, ya que desde la Fetech creen que existieron irregularidades por parte del juez de línea de ese partido y del médico neutral.

Incluso, este recurso presentado por la federación impidió que se realizase el sorteo de la Copa Davis hasta que se resolviese el caso. El presidente de la Fetech, Sergio Elías. declaró que el Panel Independiente debería dictaminar la descalificación de Bergs y que se juegue el quinto punto. “Lo más importante es que nosotros estamos pidiendo lo que corresponde: la descalificación del jugador belga, el triunfo para Chile y que se juegue el quinto punto. Para nosotros es importante definir en cancha quién es el triunfador”, señaló.

La resolución del panel no debería tardar más de 15 o 20 días desde que fue presentada la solicitud, la cual se hizo a mediados de febrero, por lo que pronto debería haber una respuesta sobre este caso.