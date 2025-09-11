SUSCRÍBETE
El Deportivo

Alejandro Tabilo consigue un aplastante triunfo y avanza a los cuartos de final del Challenger de Guangzhou

El chileno obtuvo un contundente triunfo sobre el taiwanés Hsu Yu-hsiou, por parciales de 6-2 y 6-1. Ahora, enfrentará a un promisorio tenista estadounidense, que ya lo venció a principio de año.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Alejandro Tabilo se instaló en los cuartos de final del Challenger de Guangzhou. Simon Bruty/USTA

Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) pisa fuerte en China. El zurdo se instaló en los cuartos de final del Challenger de Guangzhou luego de aplastar al taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°), por parciales de 6-2 y 6-1, en una hora y 24 minutos de juego.

El próximo desafío de la tercera raqueta nacional será ante el joven estadounidense Nishesh Basavareddy (108°). El prometedor tenista de 20 años ya se enfrentó ante el chileno, logrando vencerlo en el ATP de Auckland, en enero pasado. Jano no pudo revalidar el título que obtuvo en 2024.

En tanto, le ganador de ese cruce chocará con el vencedor de la llave entre el australiano Christopher O’Connell (89°) y el ruso Marat Sharipov (265°).

Baja en la Copa Davis

Cabe mencionar que Tabilo no estará presente en la serie de Copa Davis contra Luxemburgo que se desarrollará este 13 y 14 de septiembre.

En ese sentido, después de que la Federación de Tenis de Chile diera a conocer la nómina de jugadores, el zurdo expresó a través de sus redes sociales las razones de su ausencia.

Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones. Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí”, señaló.

En la oportunidad también tuvo palabras para quienes cuestionaron su decisión. “muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, añadió.

“Hace semanas hablé con Massú, el capitán, y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, cerró.

Días más tarde, el capitán de la Copa Davis, Nicolás Massú, se refirió a las bajas de Tabilo y Nicolás Jarry. “Siempre acontecen situaciones. A uno le encantaría tener el equipo completo, pero podemos pelear de la mejor manera ese fin de semana. Uno debe estar atento a todas las situaciones que pueden pasar, confío plenamente en los jugadores que están”, aseguró.

Por otro lado, destacó el estado de Christian Garin, quien se recupera de una fascitis plantar. “Se está sintiendo mejor, ya está entrenando. Estoy ayudándolo lo que puedo antes que empiecen oficialmente los entrenamientos. Estamos preparados y con ganas”, afirmó.

Más sobre:TenisPolideportivoAlejandro TabiloATPChallengerChallenger de GuangzhouHsu Yu-hsiouNishesh Basavareddy

