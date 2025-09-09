SUSCRÍBETE
El Deportivo

Alejandro Tabilo debuta en el Challenger de Guangzhou con un sólido triunfo

El chileno, 125° del ranking ATP, se impuso en dos sets al ruso Pavel Kotov (318°) para meterse en los octavos de final de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Alejandro Tabilo registró un sólido triunfo en su debut en el Challenger de Guangzhou, China. El chileno, 125° del ranking ATP, se impuso sin mayores complicaciones al ruso Pavel Kotov (318°) para inscribirse en los octavos de final de la competencia.

En el primer set el chileno consiguió quebrarle el servicio a su rival en el sexto juego, aprovechando la tercera oportunidad que tuvo para hacerlo. Sin embargo, en el game siguiente Kotov se las arregló para recuperarlo.

De esta manera el parcial debió definirse en el tie brak, instancia en la que la raqueta nacional se mostró mejor, consiguiendo imponerse a su rival por 7-6(4).

La segunda manga también arrancó favorable para Tabilo. Esta vez se adelantó de entrada al quitarle el servicio al ruso en el primer juego. Si bien tuvo bastantes complicaciones para confirmarlo, al final pudo hacerlo defendiendo cuatro puntos de quiebre.

Esta ventaja fue suficiente para que el chileno cerrara el segundo set por 6-4, obteniendo el paso a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará contra el taiwanés Yu Hsiou Hsu (241°).

Baja para la Copa Davis

Cabe señalar que Alejandro Tabilo no estará presente en la serie de Copa Davis contra Luxemburgo que se desarrollará este 13 y 14 de septiembre.

Después de que la Federación de Tenis de Chile diera a conocer la nómina de jugadores, Tabilo expresó a través de sus redes sociales las razones de su ausencia.

Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones. Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí”, señaló.

En la oportunidad también tuvo palabras para quienes cuestionaron su decisión. “muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, sostuvo.

“Hace semanas hablé con Massú, el capitán, y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, expuso.

Días más tarde, el capitán de la Copa Davis, Nicolás Massú, se refirió a las bajas de Tabilo y Nicolás Jarry. “Siempre acontecen situaciones. A uno le encantaría tener el equipo completo, pero podemos pelear de la mejor manera ese fin de semana. Uno debe estar atento a todas las situaciones que pueden pasar, confío plenamente en los jugadores que están”, aseguró.

Por otro lado, destacó el estado de Christian Garin, quien se recupera de una fascitis plantar. “Se está sintiendo mejor, ya está entrenando. Estoy ayudándolo lo que puedo antes que empiecen oficialmente los entrenamientos. Estamos preparados y con ganas”, afirmó.

Cabe recordar que la nómina de Massú para enfrentar a Luxemburgo en la Copa Davis está conformada por Christian Garín (124° ATP), Tomás Barrios Vera (134°), Matías Soto (283°), Daniel Núñez (790°) y Diego Fernández (1027°).

