Alejandro Tabilo y Tomás Barrios logran victorias trabajadas en Olbia y Curitiba.

Alejandro Tabilo (73°) logró una trabajada victoria ante el italiano Lorenzo Carboni (386°), imponiéndose por 4-6, 6-3 y 7-6 en el Challenger de Olbia.

Aunque comenzó en desventaja tras ceder el primer set, el chileno elevó su nivel con el paso del partido, mejorando su porcentaje de primeros servicios (65%) y apoyándose en sus 16 aces para sostener los momentos más tensos del encuentro. El zurdo nacional fue más sólido en los puntos decisivos, especialmente en el desempate final, donde impuso su jerarquía para cerrar el encuentro y avanzar de ronda.

Las estadísticas reflejan la paridad del enfrentamiento. Ambos jugadores tuvieron idéntica efectividad en oportunidades de quiebre (2/8), y la diferencia se inclinó por detalles. Tabilo ganó 103 puntos totales frente a los 96 de Carboni, además de imponerse en 14 juegos de servicio contra 13 del rival. Su fortaleza en los turnos al saque y su temple en el tie break marcaron la diferencia.

Por su parte, Tomás Barrios (119°) se recuperó de un inicio complicado para imponerse por 3-6, 6-4 y 6-2 ante João Lucas Reis da Silva (208°) en el Challenger de Curitiba. Tras ceder el primer set, el chillanejo mejoró su porcentaje de primeros servicios y aprovechando su mayor efectividad en los puntos de segundo servicio. A pesar de no sumar aces, mostró solidez en los momentos decisivos, lo que le permitió darle vuelta al marcador y quedarse con la victoria.

Lps números muestran la superioridad de Barrios en la segunda mitad del encuentro. Ganó 85 puntos en total frente a los 76 de su rival y se llevó 10 juegos de servicio contra ocho del brasileño. Su efectividad en break points (5/6) fue determinante para quebrar el saque rival y encaminarse hacia el triunfo.