Nicolás Jarry se baja del ATP de Almaty a horas de su debut.

Nicolás Jarry (109° del ranking ATP) debía saltar a la cancha este martes, alrededor de las 05.00 horas de Chile, para enfrentar al kazajo Timofey Skatov (236°) en la primera ronda del ATP 250 de Almaty. Sin embargo, el debut nunca llegó.

A pocas horas del partido, la organización del certamen informó la baja del tenista nacional y anunció que el australiano Rinky Hijikata (114°), como lucky loser, ocuparía su lugar en el cuadro principal.

El chileno ya había participado en el cuadro de dobles, donde cayó en su primer partido. Todo indica que un malestar físico fue determinante para poner freno a su participación individual.

Jarry lleva meses sin ganar. Gary Oakley/AELTC

El retiro llega en un momento delicado para el Príncipe. Jarry arrastra seis derrotas consecutivas y no gana desde el 4 de julio, cuando venció al brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon. Desde entonces, su rendimiento ha ido a la baja, lo que complica su objetivo inmediato: cerrar el año dentro del top 100 para asegurar su ingreso directo al Abierto de Australia 2026 y evitar el siempre incierto paso por la qualy.

El ATP de Almaty era una oportunidad clave para sumar puntos, pero la baja obliga a replantear el calendario. Por ahora, el chileno figura inscrito en el Challenger de Brest, programado para la próxima semana, aunque su presencia dependerá de la evolución del problema físico.

Hace algunos meses, en diálogo con El Deportivo, el chileno abordó los pasos que piensa dar en su trayectoria. “Por ahora siento que me falta mucho de carrera. El cuerpo aún lo cuido mucho y no me está dando ni una señal de desgaste. Lo seguiré cuidando mucho y mentalmente estoy cada vez más contento aprendiendo a lidiar con todas las situaciones adversas del tenis. De estar solo, de la sobrecarga, de la presión”, dijo en esa ocasión.

“Por ese lado también, mientras siga por este camino, espero jugar hartos años más. Y post-tenis no es algo que aún piense en qué hacer. No tengo la necesidad de hacerlo, no lo hago porque no tengo la necesidad”, complementaba.