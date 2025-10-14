El duro reproche de figura de la Roja Sub 20 a Nicolás Córdova: “Ni siquiera intercambiamos palabras”

Willy Chatiliez espera que el Mundial Sub 20 se transformara en un trampolín para su carrera. Con esa ilusión viajó desde España, donde defiende al Huesca. Tenía, por ese mismo motivo, la responsabilidad de transformarse en uno de los pilares del equipo de Nicolás Córdova en el certamen global.

Sin embargo, el extremo terminó decepcionado. Un poco por el rendimiento de la Roja y otro tanto por las escasas oportunidades que recibió: jugó un minuto ante Nueva Zelanda y luego fue considerado durante 58′ frente a Japón. Es decir, menos de una hora que parece escuálida. Ante Egipto y México, no saló de la banca.

El duro reproche de figura de la Sub 20 a Nicolás Córdova: “Ni siquiera intercambiamos palabras”

El volante valoró la posibilidad de jugar un Mundial. “Fue una experiencia inolvidable, en tu casa, animados por 45 mil personas. No hay mejor experiencia que eso”, resalta en declaraciones al canal Kenotrotamundos.

Sin embargo, tarda poco en entrar en reproches. Primero, al funcionamiento del equipo. “En la cancha hubo muchas dificultades, tanto colectivas como individuales, sobre todo por minutos. Es una pena, hay cosas que un jugador no puede controlar“, sostiene, casi a modo de introducción para el reparo mayor.

Chatiliez, en el partido entre Chile y Japón (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El descargo más importante es el que está relacionado con una participación personal que considera escasa. “Sentía que podía aportar más al equipo si hubiese tenido más oportunidades, más minutos. Fue una decepción por parte del cuerpo técnico. No es primera vez que me pasa. Ya me pasó en el Sudamericano de tener esa decepción y no haber jugado lo que uno esperaba. Que se repita otra vez, es grande la decepción”, puntualiza.

En ese contexto, revela la falta de comunicación con el entrenador. “Por desgracia ni siquiera intercambiamos palabras. Creo que es más de ellos de acercarse al jugador y dar una explicación. Lamentablemente ni siquiera decidieron explicarse, entonces eso demuestra el interés que tienen conmigo”, lamenta.

Eso sí, también dejó un espacio para la autocrítica, por su bajo rendimiento ante los asiáticos. “Salí triste de ese partido, no salió como yo esperaba. Hay que aceptar que no salió como uno esperaba, pero así es el fútbol, el deporte. Hay que saber pasar página, lo hice y estaba preparado para otro oportunidad, pero sin entender el por qué no la recibí“, sentencia.