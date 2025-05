Almirón entrega detalles de la reunión secreta entre Colo Colo y la Garra Blanca

Colo Colo se apronta para un partido decisivo. Los albos están obligados a ganarle a Racing, en Buenos Aires, para seguir con vida en la Copa Libertadores. De ese resultado, incluso, depende otro escenario: de no poder seguir avanzando en el principal torneo de clubes a nivel continental, los albos aspiran a insertarse en la Copa Sudamericana. La realidad dista considerablemente de la que se planteaba a comienzos de un 2025 simbólico, por tratarse del centenario del club. En Macul se ilusionaban hasta con reeditar el título en el certamen principal.

Sin embargo, Jorge Almirón debe apartarse de las explicaciones futbolísticas para entregar otras. Este lunes, El Deportivo reveló una reunión que sostuvieron el plantel y el cuerpo técnico albos con una decena de integrantes de la Garra Blanca, en la sala de prensa del club popular. La situación generó alerta y molestia entre los fanáticos del Cacique. La semana pasada, en la cuenta oficial del grupo organizado se había exigido que Esteban Pavez dejara la capitanía.

Almirón entrega detalles de la reunión entre Colo Colo y la Garra Blanca

Aunque Aníbal Mosa se desentendió de la cita, Almirón la terminó admitiendo. "El domingo era el día de la madre, había mucha gente del club. Terminamos el entrenamiento y algunos hinchas quisieron hablar con los jugadores. Expresaron su sentir. Yo conozco a algunos, son mis vecinos. Yo simplemente los escuche", reconoció el estratega, respecto del bullando encuentro.

El estratega también abordó la situación que había vivido horas antes, cuando fue abordado por un grupo de fanáticos mientras transitaba en su vehículo. “La gente está exaltada, necesitan explicaciones. Yo me paré ahí a escuchar, sabía que estaban con el teléfono. Yo los escuché, escuché la voz de los hinchas que son así a lo largo del país”, relató.

Almirón, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El ánimo y la continuidad

El entrenador también respondió acerca de su continuidad en la banca alba. “No pienso en el futuro, esa respuesta te la puede dar otras personas. Hay algunos que están con molestias, yo estoy pensando en eso. El tiempo dirá. El fútbol es así y quizás damos un golpe mañana y seguimos. Puede que empatemos y conectemos de vuelta. No depende de mí. Me concentro en el equipo y tenemos que redoblar esfuerzos”. sentenció.

“Para llegar a los momentos buenos hay que pasar por momentos malos. No conozco a nadie que haya pasado solo por buenos momentos. Esta profesión es así, es muy emocional. Si ganas generas felicidad a mucha gente, si no, generas frustración“, amplió, respecto de su estado de ánimo. ”He pasado momentos peores que esto, me han formado como persona. Yo estoy con mis jugadores, con buena energía. Si buscamos culpables y apuntar, yo no soy así. Cuando estoy en los clubes, siempre miro a todos a los ojos”, concluyó en esa línea.

Las dudas deportivas

En lo deportivo, el técnico albo prepara modificaciones. La búsqueda apunta a darle solidez defensiva al equipo de Macul, sin perder de vista la obligación de anotar. En esa línea, el estratega preparó una línea de cuatro defensores, aunque dudaba en los nombres, producto de los problemas físicos que atraviesan Emiliano Amor y Erick Wiemberg.

En el mediocampo, al menos de acuerdo a los últimos ensayos, el sacrificado sería Claudio Aquino. Almirón probó una fórmula que añade a Felipe Méndez a la estructura que componen Arturo Vidal y Esteban Pavez.

En la delantera, las molestias que sufre Marcos Bolados ponen un margen de duda. Los otros dos puestos serán para Javier Correa y Lucas Cepeda.