Alta demanda de entradas a dos meses del inicio de la AmeriCup de básquetbol femenino

A poco menos de dos meses del inicio del FIBA AmeriCup Femenina Chile 2025 ya se ha vendido el 16% de las entradas disponibles para el campeonato de selecciones más importante del continente. La cifra refleja el interés creciente por un evento que reunirá en nuestro país a las principales potencias del básquetbol femenino de América.

El torneo se realizará entre el 28 de junio y el 6 de julio en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, con 32 partidos que enfrentarán a los equipos más competitivos de la región, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Puerto Rico y la selección anfitriona, Chile.

Las entradas generales tienen un valor de $5.000 por sesión, con dos partidos incluidos por jornada. Además, los niños y niñas menores de 10 años podrán ingresar de forma gratuita, previo canje en la plataforma Passline, hasta agotar stock.

Partidos imperdibles

Entre los encuentros más esperados destacan el duelo inaugural entre Argentina y Brasil, el clásico sudamericano; el debut de Chile frente a Estados Unidos el 28 de junio, además de enfrentamientos de alto nivel como Canadá vs. Argentina, Brasil vs. Canadá y Puerto Rico vs. Chile. Cada jornada contempla dos sesiones y un total de cuatro partidos diarios.

La selección chilena femenina, conocida como “Las Guerreras”, jugará como local por primera vez en una competencia de esta magnitud. El equipo nacional buscará hacer historia con el apoyo del público, en un contexto que también servirá para visibilizar y fortalecer el desarrollo del básquetbol femenino en Chile.

Abonos hasta el 15 de mayo

Como parte de las acciones de promoción y acceso, se ha extendido el plazo para adquirir abonos hasta el 15 de mayo. Esta modalidad permite a los asistentes asegurar su entrada para la totalidad de los encuentros del torneo, junto con acceso a actividades culturales, zonas interactivas y espacios familiares diseñados especialmente para los días de competencia.

Desde la organización destacan que esta es una oportunidad única para presenciar en vivo a las mejores jugadoras del continente, en una instancia que combina deporte, inclusión y participación ciudadana.

“Chile tiene nuevamente la posibilidad de organizar un evento de talla mundial, el que reunirá a los mejores equipos femeninos del continente y que servirá de inspiración para las jóvenes basquetbolistas de nuestro país. Apostamos a que la comunidad pueda presenciar en vivo y en directo a las mejores jugadoras de América”, sostuvo Irán Arcos, presidente de FebaChile.

“La idea es que la gente asista a los gimnasios, apoye a nuestra selección y sea la sexta jugadora. Será época de vacaciones de invierno en los colegios, por lo que ojalá pueda venir mucha gente amante del básquetbol desde diferentes puntos del país. Los valores son bastante accesibles, considerando un evento de estas características y se ha hecho todo el esfuerzo para que la gente pueda estar presente en el gimnasio. Todo está dado para que sea una linda fiesta”, argumentó.

La FIBA AmeriCup Femenina Chile 2025 no solo será un evento deportivo de alto nivel, sino también un hito para el deporte femenino y la proyección internacional de Chile como sede de grandes competencias.