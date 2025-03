Autor del golazo de la Roja que liquidó a Argentina en el Sudamericano Sub 17: “Jugamos de igual a igual”

Este sábado, la selección chilena Sub 17 disputó su segundo partido en el Sudamericano 2025 de Colombia, clasificatorio para el Mundial de Qatar, a desarrollarse en noviembre. En el estadio Jaraguay de Montería, la Rojita hizo historia. En épocas en las cuales el fútbol local entrega muy pocas alegrías, lo de hoy asoma como una gran noticia. Un bálsamo. El equipo nacional venció por 3-2 a Argentina, en un resultado inédito en esta categoría juvenil.

La escuadra que dirige Sebastián Miranda perdió por la cuenta mínima en su debut por el grupo A, ante el cuadro anfitrión, choque en el cual la figura fue el portero Vicente Villegas (de Coquimbo Unido). Ahora se presentaba un desafío más complejo, porque la Albiceleste es potencia en prácticamente todas las categorías. Además, los antecedentes estaban a favor de los transandinos, porque Chile nunca los había derrotado en Sub 17 (en 11 partidos previos). Hasta este 29 de marzo.

Una de las figuras del encuentro fue el lateral Matíaz Jiménez (de AudaX Italiano). Con una gran acción personal, que sacó aplausos de todos los asistentes, definió en posición de atacante, para sellar un triunfo para quebrar la tendencia histórica.

En zona mixta, Jiménez no ocultó su alegría por el triunfo obtenido .“Argentina juega muy bien, tiene muy buenos jugadores. Nosotros también, jugamos de igual a igual”, comentó. “Después del 1-0 nos pegó mucho. En el camarín alenté a mis compañeros, el profe igual lo hizo. Salimos con todo al segundo tiempo”, reveló el audino.

Como el Mundial Sub 17 ahora es de 48 selecciones, este Sudamericano entrega más plazas. Serán 7 cupos para el torneo en Medio Oriente. Los dos primeros de cada zona (A y B) clasifican a las semifinales del torneo y a la Copa del Mundo. Los ubicados en la tercera y cuarta posición jugarán por las ubicaciones 5 a la 8. En formato de Final Four, los ganadores van al Mundial, mientras que los perdedores jugarán por el último cupo al Mundial. En resumidas cuentas, habría que hacer las cosas muy mal para no acceder a la cita planetaria para menores de 17 años.

El próximo partido de Chile será este lunes, ante Perú (18.30 horas). Luego, quedará libre en la jornada del miércoles 2 de abril. Cerrará su participación en la fase grupal el sábado 5 de abril, contra Paraguay.