Azul Azul se pone plazos y define la lista de candidatos para tomar la banca de la U

No era fácil la tarea que tenía el directorio de Azul Azul. Tras cuatros años de fracasos deportivos y una merma económica considerable, la máxima instancia de la sociedad anónima estudiantil debía ser muy cuidadosa a la hora de elegir un nuevo adiestrador para su primer equipo.

Por lo mismo, su gerente técnico -Manuel Mayo- trabajó sigilosamente durante las últimas semanas y les aclaró a los ejecutivos que ya habían avanzadas conversaciones con los candidatos y que faltaba la aprobación del presupuesto, para ir por ellos durante estos días. Y he aquí la primera diferencia entre los presentes.

Es que la cifra para contratar a un nuevo director técnico va entre los 400 y 700 mil dólares. Ni un peso más. Pero algunos directores, ligados a la oposición al grupo controlador (Sartor), expusieron que era mejor “contratar a un entrenador de categoría que pudiera cumplir con su trabajo, que hacer una apuesta que termine en indemnizaciones y pago de un nuevo contrato”.

Un apunte que fue considerado por el presidente Michael Clark y que fue traspasado a Mayo. El mismo que ahora iniciará una ronda final de conversaciones, para presentar sus resultados este fin de semana. Todos los directores quedaron advertidos de que a más tardar el domingo se volverán a juntar, para definir quién será el nuevo dueño del buzo del Romántico Viajero. ¿La idea? Es que a más tardar sea presentado los primeros días de la próxima semana y que de inmediato se ponga a trabajar en la conformación del plantel, el cual se debe presentar el 8 de diciembre en el Centro Deportivo Azul para comenzar los trabajos de pretemporada.

Los candidatos

Mauricio Pellegrino es el estratega que más consenso genera entre los integrantes del directorio. Dicen en el CDA que también es el favorito de la gerencia técnica. Es argentino, tiene de 52 años, y posee un amplio palmarés como jugador.

Comenzó su carrera como DT en el Valencia, y tiene pasos por Estudiantes de La Plata, Independiente de Avellaneda, Deportivo Alavés, Southampton, Leganés y Vélez Sarsfield. Sonó en Universidad Católica antes que contrataran a Ariel Holan y le gusta trabajar con las divisiones menores. “A los chicos hay que ayudarlos a dirigir su foco, como si se tratara de un rayo láser de las cosas importantes de la vida y la formación. Si los grandes les damos el ejemplo, nos seguirán, pero sin perder de vista que siempre, los valores principales deben partir de casa, de la familia”, dijo en una entrevista al diario La Nación de Argentina.

El otro postulante que cuenta con amplio favoritismo es Mariano Soso. El argentino de 41 años viene de dirigir a O’Higgins de Rancagua y con la celeste tuvo un paso regular por el Campeonato Nacional, pues no logró clasificar a ninguna de las copas internacionales (quedó octavo con 44 puntos). Sin embargo, su dilatada trayectoria, su vuelta olímpica con Sporting Cristal (2016) y el conocimiento del fútbol local logran reconocimiento en el CDA.

Más atrás está Miguel Ángel Ramírez. El español de 38 años está sin club y se formó como estratega en Las Palmas, ciudad donde nació. Allí se hizo cargo de la formación de los cadetes y estuvo hasta el 2011, dónde realiza un doctorado en ciencia de la actividad física y se integra al trabajo formativo del Alavés. También trabajó con la sub 14 y sub 19 de Qatar y llega a hacerse cargo de las divisiones menores de Independiente del Valle el 2018. Un año después toma el primer equipo, conquista la Copa Sudamericana y se va el 2020 al Inter de Porto Alegre. Allí no le fue bien y su última experiencia fue en el Charlotte FC. ¿Gusta? No tanto, las malas experiencias de quienes han pasado por Independiente del Valle (Gabriel Torres y Luis Roggiero) le juegan en contra.

Por último está Mauricio Larriera. El uruguayo de 52 años comenzó su carrera de la mano de Gerardo Pelusso y con él, dirigió a Alianza de Lima, Nacional de Uruguay, Olimpia y la selección paraguaya. Pero también tuvo un paso por la U, logrando alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores el año 2010.

Tres años después se independiza y Sol de América fue su primera experiencia en solitario. Luego va a Racing de Montevideo, Defensor Sporting, Al-Wakrah de Qatar y tuvo un buen paso por Godoy Cruz en 2017. Vino a O’Higgins, se fue a Wanderers de Montevideo y por último estuvo en Peñarol donde logra coronarse campeón del Clausura 2021, del Campeonato Uruguayo del mismo año y de la Supercopa de este país durante este calendario. Eso su contar la semifinal de la Sudamericana 2021, donde eliminó a su rival más enconado (Nacional) en octavos.