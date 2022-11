Alarma en Brasil: un esguince en el tobillo hace sufrir a Neymar en Qatar 2022

Con un doblete de Richarlison, Brasil respondió a las expectativas y venció por 2-0 a Serbia en su estreno en el grupo G de la Copa del Mundo. Al minuto 73 el delantero del Tottenham anotaba un golazo para su segunda conquista personal y todo era felicidad en el Scratch. Sin embargo, a los 79′, se encendieron las alarmas: Neymar era sustituido con evidentes muestras de dolor.

Con el transcurrir de los minutos las imágenes eran aún más preocupantes: el jugador del PSG abandonaba la cancha una vez finalizado el duelo lamentándose, cojeando y con el tobillo muy hinchado.

El tobillo de Neymar con una clara hinchazón. Foto: REUTERS/Molly Darlington

Posteriormente, Ramiro Lasmar, médico de la selección brasileña, confirmaba las sospechas: “Neymar sufrió un esguince en el tobillo derecho. Tenía un poco de hinchazón en el tobillo, empezamos el tratamiento con hielo en el banco y ahora ha seguido el tratamiento de fisioterapia. No hay un examen de imagen programado. Si hay una necesidad, lo haremos. Pero eso se decidirá por la medida de su evaluación este viernes. La expectativa es la observación”.

Ante la pregunta de si es que el jugador del PSG se perdería el resto de Qatar 2022, el doctor no se quiso aventurar y no entregó plazos de recuperación: “Todo lo que hablemos de evolución, su secuela, es prematuro. No tenemos ninguna respuesta, es importante esperar”.

Tite confía

Quien sí es optimista de cara al futuro de su máxima estrella es Tite, entrenador de Brasil, quien garantizó la presencia del futbolista de 30 años el resto de la cita planetaria: “Estoy seguro de que Neymar jugará en el Mundial, estoy absolutamente seguro de eso. Va a jugar en la Copa”.

¿Podrá estar el lunes?

Tras la victoria ante Serbia, los pentacampeones del mundo ya piensan en Suiza, su próximo desafío, quienes vienen de vencer a Camerún y se encuentran igualados en puntaje con Brasil en la cima del grupo G, El duelo será el lunes 28 de noviembre a las 13.00 horas de Chile.

Por último, el Scratch cierra su zona enfrentando a Camerún, el viernes 2 de diciembre a las 16.00 horas.