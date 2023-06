César Farías arriesga un año de suspensión por agredir a dos jugadores: “Reaccioné porque me atropellaron”

El técnico de Aucas, César Farías, está en medio de la polémica después de agredir a dos jugadores en el partido que disputaba su equipo frente a Delfín, por el torneo de Primera División de Ecuador. El DT venezolano perdió los estribos en el estadio Jocay de Manta y golpeó a los argentinos Juan Pablo Ruiz y Brian Oyola, luego de una jugada en la que además intervino Luis Cangá, de Aucas.

Los hechos muestran que Cangá empujó a Rodríguez en una jugada cerca del área técnica en la que observaba Farías, por lo que el argentino cayó con todo su peso sobre el técnico, que terminó en el piso. Posteriormente, Rodríguez se reincorporó y se acercó al adiestrador llanero para disculparse, este lo agredió y lo increpó.

Oyola se aproximó posteriormente, pero Farías lo golpeó en la cabeza, por lo que el árbitro del encuentro, Gabriel González, expulsó al estratega, pero este se demoró en abandonar la cancha y fue forzado por uno de sus asistentes para que saliera hacia camarines.

Según consigna el diario El Universo, por la gravedad de la falta, Farías podría ser sancionado de dos meses a un año de suspensión, según el Reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El artículo 181 dice que “serán sancionadas con suspensión de dos meses a un año de suspensión, según la gravedad de la falta, las personas señaladas en el artículo 85 del Reglamento del Comité Ejecutivo que cometieren alguna de las siguientes faltas: a) Por golpear, empujar o escupir a un jugador, al o los árbitros; asesores de árbitros, comisarios de juego, o delegado de control”.

La defensa de Farías

“La violencia no es justificable, pero vuelvo y repito: yo no le pego a nadie. O sea, no le pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron. Tampoco estoy diciendo que está bien; no, no es justificable. Lo que quiero que entienda la gente es que no fue porque no hubo motivo”, explicó este lunes en el programa Deportivismo.

A juicio del exseleccionador de Venezuela y Bolivia, explicó lo que ocurrió con Juan Pablo Ruiz: “Yo conozco de preparación física y sé, porque estudiamos todos los GPS días, de que era poco desacelerar, pero también que ha podido cambiar de dirección. Si yo lo atropello a usted porque no me pude detener, lo voy a abrazar y me voy a ir con usted y me voy a caer, no voy a poner el antebrazo, el codo y la rodilla; y cuando usted va parando la secuencia se da cuenta de que me impacta con la rodilla, con el antebrazo, el codo y me lleva todo por delante”.