Toselli: “No hay nada más lindo que representar a la Selección; las vacaciones pasan a un segundo plano”

La Roja fue el segundo hogar de Cristopher Toselli por largos años en su carrera. Y hoy cuándo la Selección se prepara para iniciar el camino hacia el Mundial 2026, las vacaciones son un tema.

No sólo por la polémica decisión que tomó Claudio Bravo, de ausentarse de esta convocatoria para privilegiar su descanso, sino también por que uno de sus compañeros no ha podido ponerle pausa al trabajo por estar siempre en el Equipo de Todos.

Hablamos de Lucas Assadi, quien en pleno verano y mientras todos se relajaban en algún destino paradisiaco, vestía la camiseta de la Sub 20 en el Sudamericano de la categoría. Y ahora, cuando el campeonato se paró por más de un mes, el talentoso joven fue convocado para los duelos que la Adulta está jugando durante estos días: le ganó a Cuba y enfrentará a República Dominicana y Bolivia.

“Cuando era chico me pasó lo mismo, pero ir a la Selección Chilena es lo más lindo y más cuando uno es joven, por lo que las vacaciones pasan a segundo plano”, asegura Toselli y luego aconseja al formado por la entidad laica: “Que disfrute y aprenda porque va a estar con jugadores de calidad”.

Pero no sólo Assadi fue tema para el campeón de América. El futuro de Darío Osorio, que podría continuar su carrera en Inglaterra, también fue tocado por el portero. “Lo veo tranquilo, desconozco lo que vaya a pasar con su futuro, hoy es de la U y está enfocado en rendir, se está entregando al cien por ciento. Pero debe estar tranquilo, porque es un excelente jugador”, dice el otrora referente de Universidad Católica.

Por último, el refuerzo azul se toma un tiempo para analizar el primer semestre de la institución estudiantil y dice que “dentro de todo hicimos un buen torneo. Sé que los torneos pasados no fueron buenos y no eran lógicos para la U, que siempre pelea los campeonatos. Y creo que mantuvimos una regularidad, nos hubiera gustado terminar más arriba, pero nos pesó no ganar en las últimas fechas”.

Universidad de Chile se está preparando para su duelo con O’Higgins, válido por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile, el cual se disputará el próximo miércoles 21 de junio, a las 19 horas, en el Santa Laura.