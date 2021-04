César Pinares le ganó a Carlos Palacios en el clásico gaúcho entre Gremio e Inter de Porto Alegre

Muy apretado, pero con mayor dominio de la visita. Así fue el clásico gaúcho que animaron Gremio e Inter de Porto Alegre, en el partido más atractivo de la novena jornada del torneo estadual gaúcho. Un encuentro interesante también para Chile, pues vio frente a frente a César Pinares y Carlos Palacios, quien ya genera expectativas en Brasil. Y fue el exUC quien terminó jugando, porque su escuadra se impuso por 1-0.

En cancha, eso sí, no coincidieron. Pinares dejó el partido a los 56 minutos, mientras que la perla de Unión Española ingresó a los 58 por Patrick. “Cuando entró, parecía que se dispararía más, pero pronto desapareció en la marca de Vanderson”, comentó después el diario Zero de Porto Alegre por la participación del joven de 20 años, a quien calificó con nota 5,5. La nueva figura de los colorados jugó cargado a la izquierda.

Si bien no fue un partido brillante de parte de Palacios, su entrenador Miguel Ramírez igual fue consultado porque no lo utilizó desde el inicio. “Carlos, por ejemplo, no jugó porque necesitábamos otra cosa, otra experiencia. Carlos lleva pocos días en el país y pocos entrenamientos, entonces entendemos que Maurício podía ser más competitivo y que podía hacer lo que le pedimos”, explicó el DT.

El gol de la victoria tricolor fue anotado a los 88 minutos por Leo Chú, con un hermoso disparo desde fuera del área.