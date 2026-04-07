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    Champions League: Real Madrid pone todas sus fichas en Kylian Mbappé de cara al duelo contra Bayern Múnich

    Españoles y alemanes se enfrentan este martes en el duelo de ida de los cuartos de final de la competencia europea.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: realmadrid.com / Eduardo Olivera

    La Champions League entra a instancias finales. Este martes se inician los enfrentamientos por los cuartos de final de la competencia, teniendo entre los duelos destacados los que protagonizarán Sporting vs. Arsenal y Real Madrid contra Bayern Múnich (15.00 horas).

    La escuadra española ha salido airosa de los últimos tres enfrentamientos directos y se mantiene invicto en sus últimos nueve partidos de competencias de la UEFA contra los alemanes con siete victorias y dos empates.

    La estadística también muestra una tendencia clara a favor de los merengues. La escuadra ahora dirigida por Álvaro Arbeloa han ganado las tres eliminatorias anteriores de cuartos de final entre ambos clubes.

    Sin embargo, los resultados recientes le dan algo de esperanza al Bayern. En esta edición han acumulado nueve victorias en diez partidos.

    Así, para contrarrestar la tendencia, el técnico de los españoles mantiene toda su esperanza en la figura de Kylian Mbappé. En la conferencia de prensa previa al choque, Arbeloa destacó las capacidades del francés para desequilibrar a favor de los blancos.

    Estoy seguro de que vamos a ver a un Kylian jugando a su mejor nivel y tirando del equipo como siempre él ha sabido hacerlo. Para mí es una suerte contar con todos y no tener un equipo con diez u once bajas como en otras ocasiones”, declaró sobre el presente del galo.

    Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, no tengo ninguna duda de ello. Es un chico que siempre ha soñado con jugar en el Madrid. Lo que hizo para jugar aquí no es nada fácil”, indicó más adelante.

    Además, en cuanto al rendimiento general, aseguró que le gustaría ver a “un Madrid que siempre ha dado la cara contra grandes rivales. El Bayern está haciendo una temporada excepcional a nivel de juego y de resultados, seguramente sea el equipo más regular de Europa. Sabemos la exigencia que nos va a poner en el campo. La historia que tenemos con el Bayern siempre es especial. El Bernabéu va a vivir otra gran noche de Champions como la que vivimos contra el City. Estoy seguro de que se va a repetir mañana”.

    Harry Kane, la esperanza del Bayern

    Del otro lado, la principal carta del ataque del Bayern Múnich es el inglés Harry Kane. Este lunes reapareció en las prácticas de los bávaros pensando en el Real Madrid.

    Así, salvo algún problema de último minuto, la ausencia del portero Sven Ulreich es la única baja que presentan los germanos para pelear por los puntos.

    “Va a ser un gran partido, sin duda. Dos de los equipos más grandes de Europa, en cuartos de final. Nos prepararemos como lo hacemos para todos los partidos. Analizaremos sus puntos fuertes y débiles e intentaremos aprovecharlos. Tenemos una forma de jugar que no cambia mucho, independientemente del rival. No será diferente en cuartos de final”, había señalado Kane hace algunos días ya viviendo el duelo copero contra el Real Madrid.

    Este miércoles también están fijados los duelos entre Barcelona y Atlético de Madrid y el de Paris Saint-Germain ante Liverpool.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueReal MadridBayern Múnich

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