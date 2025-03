Champions League: un Barcelona en pleno duelo decide su paso a cuartos de final ante Benfica

Barcelona tiene la primera opción para sortear la serie ante Benfica de Portugal, por los octavos de final de la Champions League. Todo después de conseguir un sufrido triunfo de 1-0 en Lisboa, tras jugar con uno menos por más de una hora, después de la expulsión de Pau Cubarsí.

Una ventaja que implica un buen antecedente y enciende el optimismo, sobre todo porque cierra la llave en el estadio Olímpico de Montjuic, en la capital catalana, a las 14:45 horas de Chile.

Sin embargo, el partido internacional llega en un complicado momento para el plantel de jugadores. El sábado pasado, en plena concentración de la plantilla en Navarra, se dio a conocer el deceso del médico del primer equipo, Carles Miñarro. Situación que obligó a suspender el duelo por LaLiga ante Osasuna.

En la previa del partido, el técnico de los catalanes, el alemán Hansi Flick, se refirió al partido de este martes en la Ciudad Condal. Seguramente, el DT debió dar una de las conferencias de prensa más complicadas de su carrera profesional, todo por el fallecimiento de un miembro de su staff técnico.

“Es una gran pérdida para nuestro equipo. Era una gran persona y un gran doctor. Era increíble, una pieza fundamental para nuestro equipo y para el club. Lo extrañaremos mucho, pero a veces así es la vida. Queremos jugar por él (Miñarro), en esta situación es muy importante ganar por él. Estamos preparados para ello. Debemos continuar, es nuestra faena. Es una situación importante para el club y queremos hacerlo bien”, afirmó el germano

Por el lado de los lusitanos, el entrenador Bruno Lage no podrá contar con una de sus principales figuras, el argentino Ángel Di María, quien no se recuperó de una lesión muscular que le impidió jugar la ida. Incluso, el campeón del mundo no viajó a Barcelona con el resto del equipo.

Liverpool millonario

Otro de los duelos importantes de la jornada lo protagonizan los Reds. El puntero de la Premier League venció 1-0 a Paris Saint-Germain en Francia, en un partido en el que se vio ampliamente superado y que solo sacó adelante gracias a la excluyente actuación de su arquero Alisson Becker, quien salvó al menos siete ocasiones claras de gol.

Los británicos prometen mejorar su imagen, cuando reciban a los galos, este martes a las 17:00 horas de Chile. Un encuentro que se disputa después de que el club anunciara un nuevo contrato de equipamiento deportivo con la marca alemana Adidas, que vuelven a Anfield Road después 13 años, tras vestir al club entre 1985 y 1996, además del vínculo entre 2006 y 2012.

De acuerdo con los medios británicos, el nuevo acuerdo será por cinco años con un valor de 77,5 millones de dólares por temporada, casi 20 millones menos de lo que paga la marca teutona a Manchester United.

“Estamos increíblemente emocionados de dar la bienvenida a Adidas de nuevo a la familia del Liverpool FC. Hemos disfrutado de un éxito fantástico juntos en el pasado y hemos creado algunos de los uniformes más emblemáticos del club de todos los tiempos”, dijo el director ejecutivo de los Reds Billy Hogan.

En Italia, Inter de Milán tiene la primera opción ante Feyenoord, cuadro al que venció 2-0 en Países Bajos, serie que cierra en el Giuseppe Meazza, a las 17:00 horas. Situación parecida a la de Bayern de Múnich, cuadro que a la misma hora visitará a Leverkusen, equipo al que ganó 3-0 en la ida disputada em Bavaria.