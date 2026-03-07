Con cinco medallas en Finlandia: la delegación femenina de natación brilla en el Mundial de Aguas Gélidas

La participación chilena dejó un buen resultado en uno de los campeonatos más exigentes del calendario de la natación en aguas abiertas. En un entorno marcado por temperaturas bajo cero y condiciones climáticas extremas, las deportistas nacionales lograron destacarse frente a competidoras de distintos países, consolidando una actuación que terminó con cinco preseas para el país.

Carmen Ortega lidera la actuación nacional

Una de las grandes protagonistas del campeonato fue la nadadora Carmen Ortega, oriunda de Tomé, quien tuvo una actuación sobresaliente en la categoría F, correspondiente al rango etario entre 50 y 54 años. La chilena se coronó campeona en los 450 metros, además de sumar una medalla de plata en los 200 metros y un bronce en los 50 metros, completando así una destacada participación en el certamen.

La propia deportista compartió su experiencia tras competir en el torneo planetario: “Los días han sido muy helados, mucho miedo en un comienzo por no saber a que me estaba exponiendo, pero mis ganas de perseverar, mi garra incansable,mi mente poderosa han hecho que todo esfuerzo valga la pena”, comentó en sus redes sociales.

Bárbara Hernández también sube al podio

Otra de las figuras nacionales fue Bárbara Hernández, conocida como la “Sirena de Hielo”, quien volvió a destacar en este tipo de competencias. La nadadora consiguió medalla de plata en los 450 metros libres y bronce en los 200 metros libres dentro de la categoría D, que agrupa a competidoras entre 40 y 44 años.

En el resto de la delegación chilena, también participaron Paula Bravo y Kyarha Carpo, quienes finalizaron en los puestos 49° y 87° de la clasificación general, respectivamente, completando la presencia nacional en el Mundial disputado en Finlandia.