Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

¿Cómo se sentirá ser los encargados de la primera presentación de un deporte en un país? ¿Y si, entre todas las posibilidades, uno de los protagonistas fuera un equipo chileno? Así ocurrió en Qatar, donde el polo escribió el primer capítulo de este deporte en la historia del país.

Hablamos del Polo AlMarsa 2025, el primer encuentro deportivo de la disciplina realizado en Qatar, donde Chile tuvo una destacada participación. El equipo de Santiago, comandado por José Donoso, voz autorizada del polo nacional, aterrizó a pocas horas de la realización del evento, más el cansancio del viaje desapareció ante la relevancia del encuentro.

Enmarcado dentro del programa Years of Culture 2025, que tuvo a Argentina y Chile como protagonistas, reunió a algunos de los mejores talentos de ambas naciones. Donoso, líder de la escuadra, lo tiene claro y el viaje tuvo un componente diplomático, pero también familiar.

Si bien no fue una competencia como tal, sí fue un encuentro que ayudó a generar los primeros vínculos con la nación del Golfo.

El paso chileno por Doha

La participación del equipo de Santiago comenzó el viernes, en un cruce que reunió a las capitales de los países protagonistas del programa Years of Culture 2025. En ese primer encuentro, los chilenos se enfrentaron a Buenos Aires, en un partido que marcó su debut en una cancha hasta ahora desconocida y que terminó con un 1-0 a favor del conjunto argentino, que se llevó la Copa Years of Culture.

Durante su paso por el Polo AlMarsa, el equipo Santiago se enfrentó a Buenos Aires y a Doha.

El sábado, el escenario cambió, en la búsqueda por la Copa Campeonato Polo AlMarsa Qatar 2025. Santiago volvió a salir a la cancha, compartiendo jornada con los otros equipos del torneo. El ritmo fue más intenso, con la derrota del día anterior aún presente, pero con el ánimo intacto.

León Donoso se mostró activo durante todo el partido, con jugadas limpias y golpes precisos a la bola, alentando a su padre desde un extremo a otro del campo. Por su parte, José Donoso asumió un rol más defensivo y de orden, sosteniendo al equipo desde el fondo. El primer cruce del día fue ante Doha, con triunfo 2-1 para el conjunto local, debido a un penal.

El cierre llegó nuevamente frente a Buenos Aires, esta vez en el partido por el tercer lugar. Fue un encuentro disputado y tenso, que permitió a los chilenos despedirse con una victoria por 1-0 y cerrar su paso por Doha con la sensación de haber sido parte activa de una experiencia inédita para el polo nacional.

Los equipos participantes, durante el cierre de la jornada.

La fuerza de un apellido

El debut del equipo de polo chileno por tierras qataríes tuvo a Donoso acompañado por sus hijos León y Andino, considerados jóvenes promesas dentro del deporte. “Es muy entretenido poder jugar con mis hijos, participar en familia y que se conozca nuestro apellido por estas latitudes”, confiesa el capitán, con evidente orgullo.

Y es cierto. El apellido carga con historia y un legado que se encargan ellos mismos de mantener vivo en cada torneo. “En Chile la familia Donoso tiene mucha trayectoria, principalmente por la carrera que tuvo mi hermano Gabriel”, recuerda con orgullo el patriarca, radicado en Argentina desde hace dos décadas.

Gabriel Donoso recibió la Copa Coronación en 2009 directamente de manos de la Reina Isabel II.

Sobre Gabriel Donoso, su figura sigue siendo reconocida hasta hoy por los hitos que marcó dentro del polo nacional, entre ellos haber alcanzado los nueve goles de hándicap y encabezar la Copa Coronación en 2009, cuando recibió el trofeo directamente de manos de la Reina Isabel II.

Pero no todo son recuerdos. Actualmente viven del otro lado de la Cordillera, donde participan del circuito con los mejores jugadores del mundo. Ahí, el mismo Donoso destaca que sus hijos ya compiten en torneos de mediano y alto hándicap, donde León sobresale como un talento en potencia y que los propios medios argentinos ya mencionan como alguien que podría llegar al máximo nivel.

Cambio de mentalidad

Uno de los puntos que Donoso destaca de su participación en Polo AlMarsa 2025 es la adaptación psicológica que se necesitó para esta exhibición en específico. A diferencia de los encuentros realizados en Latinoamérica, donde la tensión se siente en el ambiente, en Qatar requirió otra forma de abordar el torneo.

“Hay que tener en cuenta que, siendo un torneo amistoso, es considerada una exhibición, así que no lo vemos como una competencia y queríamos participar con eso en mente, para comenzar a construir vínculos”, aclara el jugador.

El equipo chileno, a la derecha, encabezado por un jugador representante de Qatar. Cada una de las escuadras sumó a una figura local.

“La mentalidad, en general de todos los jugadores, es venir a dar una exhibición de polo, y no lo enfrentarnos como una alta competencia”, explica. Más allá de buscar el triunfo obsesivo, se instalaron en la búsqueda de un “muy buen ambiente” y de generar una “muy buena relación con los organizadores”.

Fue un juego estratégico en el que el éxito se pudo medir en aplausos de los cerca de tres mil espectadores que tuvo el evento cada jornada. Aunque la actitud haya sido de exhibición, el desafío técnico fue real.

Qatar se abrió al polo, con jinetes extranjeros que se enfrentaron a un nuevo terreno y monturas. “Estar al lado del mar aporta un tema visual pintoresco, pero no consideramos que sea un problema, ni por humedad u otros factores”, planteó José Donoso.

ANAS_ALOMARi

A pesar de eso, las dimensiones sí importan. Como fue una “cancha chica”, adaptaron su técnica, dándole énfasis al control por sobre la velocidad. “La prioridad es la seguridad, no caerse ni lastimarse, porque como el espacio es más reducido, tenemos que cumplir con las condiciones mínimas indispensables”, advierte Donoso.

Otro tema importante fue el de los caballos. El equipo chileno no jugó con sus propios animales, sino con los que facilitó la organización. Eso sí, se apostó por llevar a la caballada de Adolfo Cambiaso, el mejor jugador de la historia y también el más destacado de Argentina.

“Lógicamente son caballos que no conocemos, pero que sean de la cría de Cambiaso, sumado a la presencia de jugadores argentinos, establece un estándar muy alto”, explica el capitán chileno, quien reconoce que son animales que están “hechos de polo”, lo que les aseguró calidad y seguridad.

Primera exhibición en Qatar

Donoso, mientras recorre la cancha emplazada en el Old Doha Port, plantea que esta exhibición se realizó en un contexto regional más amplio. “Qatar es un país dispuesto a invertir y a desarrollar este deporte, teniendo en cuenta que en Dubái o Arabia Saudita también están jugando mucho y creciendo en la disciplina”, analiza.

Además, en Qatar existe una cultura ecuestre muy grande y asume que eso “los ayudará a que se les haga más fácil y amigable este deporte”. Eso sí, no fueron principiantes y a cada equipo durante el Polo AlMarsa 2025 se sumó un local. “Hay jugadores qataríes que ya participan no solo en torneos de exhibición, sino también en torneos internacionales, como en Londres el año pasado”, recalca.

El Terminal Park del Old Port fue el escenario en el que se instaló la cancha de polo.

“Es bueno poder abrir nuevos horizontes y conocer nuevos lugares”, apunta el jugador, sobre la ambición de que Doha pase a ser, en el futuro, “parte del calendario internacional del polo, independiente del nivel en que se juegue”.

Para el equipo de Santiago, haber sido los pioneros fue un honor y una responsabilidad. “Es como sembrar una pequeña semilla en lo que se puede venir en el futuro acá en Qatar: ojalá podamos volver y mucha más gente de Chile, Argentina y de la industria del polo mundial”, proyecta Donoso.

El evento, que tuvo su primera versión este año, confirmó su regreso para 2026 junto a Years of Culture, que tendrá como socios a Canadá y México, con la oportunidad de traer de vuelta a antiguos participantes para que sean parte del encuentro.