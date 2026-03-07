Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026
La Selección femenina de hockey césped de Chile quedó a un triunfo de asegurar su presencia en una nueva Copa del Mundo. Para lograrlo, deberá imponerse a Selección femenina de hockey sobre césped de Japón en un encuentro que se disputará en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.
Este sábado 7 de marzo se vivirá una jornada determinante para el hockey nacional. Las Diablas disputarán las semifinales de las Qualifiers Santiago 2026 frente al combinado japonés, en un partido que podría sellar su segunda clasificación a un Mundial, luego del histórico logro conseguido en 2022.
Para avanzar directamente a la cita planetaria, el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez necesita vencer a las asiáticas. Si no logra imponerse, Chile aún tendrá otra oportunidad el domingo, cuando se dispute el encuentro por el tercer lugar ante el perdedor del cruce entre Irlanda y Australia.
¿A qué hora juegan las Diablas?
La selección chilena femenina de hockey césped enfrentará a Japón este sábado a las 20:15 horas en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional (Av. Marathon 1420).
¿Dónde se venden las entradas para ver a Diablas?
Las entradas para presenciar las Qualifiers están disponibles en la plataforma Fever. Hasta el mediodía todavía quedaban algunos tickets a la venta.
¿Quién transmite a las Diablas y todas las Qualifiers Santiago 2026?
La totalidad del torneo se podrá ver a través de 13 GO de Canal 13 y también en la aplicación Watch.Hockey.
