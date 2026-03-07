Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

La selección chilena femenina de hockey césped quedó a un paso de asegurar su presencia en el Mundial de Bélgica y Países Bajos en agosto de este año. Para lograrlo deberá superar a Japón en un encuentro que se jugará ante un gran marco de público en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

Este sábado 7 de marzo se vivirá una jornada determinante para el hockey nacional. Las Diablas disputarán las semifinales de las Qualifiers Santiago 2026 frente al combinado japonés, en un partido que podría sellar su segunda clasificación a un Mundial, luego del histórico logro conseguido en 2022.

Para avanzar directamente a la cita planetaria, el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez necesita vencer a las asiáticas. Si no logra imponerse, Chile aún tendrá otra oportunidad el domingo, cuando se dispute el encuentro por el tercer lugar ante el perdedor del cruce entre Irlanda y Australia.

¿A qué hora juegan las Diablas?

La selección chilena femenina de hockey césped enfrentará a Japón este sábado a las 20:15 horas en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional (Av. Marathon 1420).

¿Dónde se venden las entradas para ver a Diablas?

Las entradas para presenciar las Qualifiers están disponibles en la plataforma Fever. Hasta el mediodía todavía quedaban algunos tickets a la venta.

¿Quién transmite a las Diablas y todas las Qualifiers Santiago 2026?

La totalidad del torneo se podrá ver a través de 13 GO de Canal 13 y también en la aplicación Watch.Hockey.