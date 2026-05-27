Christian Garin no descarta una pausa tras caer en Roland Garros: “No vale la pena seguir compitiendo al 50%”.

Christian Garin no vive un buen momento en el circuito. Tras un año difícil, con duras pérdidas familiares, como la de su padre en enero pasado, el tenista nacional no lo pasa bien. Así lo manifestó en una entrevista con el sitio especializado Clay, donde abordó su temporada y los problemas físicos que está enfrentando y que hicieron mella en su derrota ante el estadounidense Learner Tien, en la primera ronda de Roland Garros.

“Me sentí muy bien entrenando, pero hoy llego al partido y no me encuentro bien. En el tercer set me vuelve el dolor que vengo sintiendo los últimos meses”, reveló el exnúmero 17 del mundo sobre los problemas en la espalda que está enfrentando.

“Han sido meses muy difíciles en lo personal. He estado forzando el cuerpo para competir. Me motivaba mucho estar aquí en Roland Garros. Lo disfruté hasta el tercer set, que no pude seguir compitiendo. Me vuelve el dolor y es una señal de que quizás tengo que parar a recuperarme. Si no estoy al cien, prefiero parar. Esto es muy frustrante, no estar al cien y volver a lesionarte en el partido”, detalló.

En cuanto a la molestia en la espalda, el número dos del país adelanta cuáles serán los pasos a seguir: “Quizás no tengo nada y fue solo un susto, pero ahora siento dolor. Siento que el partido me impidió seguir compitiendo, y él (Learner Tien) también jugando muy bien. Tengo que evaluarlo mañana (hoy). Estos días lo veré con el equipo y con los doctores”.

Garin ha tenido una temporada irregular.

“No somos favoritos”

Por otra parte, Christian Garin fue consultado acerca de la serie de Copa Davis frente a España en septiembre. El nacido en Arica fue concluyente: “Me motiva mucho. Es una buena ocasión jugar contra España de local. Tienen un equipazo. No creo que seamos los favoritos”.

“No. Ni siquiera siendo local. Pero tendremos una oportunidad de competirles de igual a igual, con el público a nuestro favor. Ya son muchos los años que estamos en el Grupo Mundial. Es la primera vez que este grupo va de local en el Grupo Mundial. Es una fecha especial en el calendario para mí”, agregó.

Asimismo, encendió las alarmas sobre su situación física y no descartó una pausa. “Si tengo que perder un poco del ranking para sentirme mejor, lo voy a hacer, porque no vale la pena seguir compitiendo al cincuenta por ciento” , manifestó.

Finalmente, se refirió a su relación con Nicolás Massú e incluso no descartó que lo dirija en el futuro. “Sí, obviamente me gustaría. Él tiene un compromiso con la Copa Davis. Yo lo veo como un consejero, no solo mío sino de todos los del equipo, siempre pendiente de nosotros. Ojalá algún día”, dijo.

“Desde que tengo 14 años él ha estado muy cerca mío. Ha estado en momentos muy lindos y muy malos de mi vida. Me conoce mucho, sabe el compromiso que tengo con él en la Copa Davis. Fuera del tenis también tenemos muy buena relación, siempre estamos atentos el uno al otro. Es capitán de Copa Davis por más de 10 años, y más allá del tenis, lo quiero mucho”, cerró.