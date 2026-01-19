SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Christian Garin: “Sé que soy un poco cerrado y tímido, pero hoy sí siento el cariño de la gente y eso me da ánimo”

    El tenista nacional se alista para su estreno en el Abierto de Australia. Poco antes de su debut, analiza su presente y los objetivos para esta temporada en el circuito.

    Por 
    Aquiles Cornejo, desde Melbourne
    Christian Garin debutará ante el italiano Luciano Darderi en el Abierto de Australia.

    Pasó de estar fuera del top 200 a mediados de 2025 a cerrar el año en el puesto 79 y como el mejor chileno del circuito. Los últimos meses de Christian Garin no se pueden definir de otra manera que como vertiginosos. No solo cambió su ranking, sino también su enfoque personal y de trabajo, donde sumó a su primer entrenador como profesional, Martín Rodríguez.

    En Melbourne, poco antes de su debut en el Abierto de Australia (juega este lunes a las 21 horas de Chile frente al italiano Luciano Darderi), Gago conversa de todo aquello con El Deportivo: de las dudas, del cambio de mentalidad y de la realidad de volver a disputar el circuito Challenger después de años acostumbrado a los mejores torneos del mundo.

    El año pasado comenzó 150 del mundo, después llegó a estar fuera del Top 200 y finalizó dentro de los 80 mejores. ¿Cuál fue la fórmula para ese cierre? ¿Qué cambió?

    Fueron dos cosas. Una fue tocar fondo. Cuando te pasa algo y te vas atrás, habiendo estado arriba, hay dos opciones: intentarlo o no intentarlo. Me replanteé muchas cosas, me ordené, me motivé de nuevo. Creo que hay un tema cuando pasas años compitiendo; los tenistas estamos bajo mucha presión, y te relajas un poco y te vas. Me pasó que me desconcentré un poco del objetivo y de lo que quería hacer, entonces me volví a enfocar en estar dentro de los 100 primeros, y haberlo logrado significó algo importante. Me gustó haberlo cumplido por todo el esfuerzo que significó. Recuerdo que el año pasado estábamos hablando aquí y, pese a que me fue bien en ese torneo, estaba con muchas dudas.

    ¿Dio por sentado lo que tenía?

    Jugar un ATP 500 o 250 es totalmente distinto a ir a jugar un Challenger en algún país como Eslovaquia, por ejemplo, donde no te dan nada, donde las canchas no son muy buenas y todos los jugadores están vueltos locos por ganar porque quieren subir. Es un gran cambio que quizás la gente no ve, porque si bien el nivel de tenis es muy parecido, las diferencias entre las condiciones son muchas. Tener la oportunidad de volver a jugar los ATP es algo que ahora valoro mucho más. Estoy contento con el momento en el que estoy.

    ¿Fue difícil asumir que tenía que volver a jugar los torneos Challenger?

    Sí, cuesta, porque también es un tema de motivación y porque el nivel no es fácil. No es que uno va a ir ahí y va a ganar todos los partidos; al contrario, cuando uno va ahí, todos te quieren ganar. Uno tiene que ir con la misma mentalidad con la que va a un Grand Slam. Eso es lo que a veces cuesta, porque cuando voy tengo la presión de ganar y hay que saber manejar eso. Es un deporte muy competitivo; creo que todos los años mejora el nivel y hay 200 o 300 jugadores que están jugando muy bien y que les puede ir bien. A mí me cuesta, pero uno no puede frustrarse por un mal resultado, porque cualquiera puede tener su semana. Creo que eso es lo más importante ahora y lo que estoy intentando lograr.

    Y pronto volverá a competir en Sudamérica…

    Sí, la idea es hacer toda la gira y Copa Davis, obviamente. Estoy más tranquilo, en una etapa en que, pese a que tengo un dolor en el pie desde hace unos meses, estoy disfrutando. Obviamente es duro cuando uno está entrenando bajo tanta presión, pero son varios años jugando y ya no quiero presionarme más de la cuenta, porque termino pasándola mal. Me gusta jugar en Chile. Antes me presionaba mucho con querer ganar ahí porque estaba mi familia, mis amigos y el público, pero ahora intento observar la buena energía y tomarla de forma positiva.

    ¿Siente que ahora tiene más apoyo del público chileno? ¿Que las redes ya no son tan agresivas con usted?

    Yo creo que la mentalidad está cambiando un poco en cuanto a apoyar más a los deportistas. Obviamente las críticas siempre van a existir, pero están queriendo que Chile pueda competir en lo deportivo y no solo en el tenis. Está subiendo el nivel de competición, entonces la gente también se motiva y quiere apoyar. Me gusta que hoy podamos competir con cualquiera, me gusta estar aquí, en un torneo de Grand Slam, y ver que hay chilenos. Me pone orgulloso. Sé que soy un poco cerrado y tímido, entonces no se me conoce mucho fuera del tenis, pero hoy sí siento mucho el cariño de la gente, y eso me pone muy contento y me da ánimo para seguir.

