Cinco explicaciones para los protocolos de los deportes olvidados

La reapertura de clubes privados para la práctica deportiva ya está en marcha y muchas disciplinas comienzan a estudiar e implementar los protocolos que las autoridades han establecido para un retorno sin contagios de Covid-19 en la zonas en transición. Mientras la pandemia dio una tregua, comenzaron las vueltas a los recintos.

Ya con la primera fase en marcha, que contó con el permiso a 250 deportistas de alto rendimiento para volver a entrenar en recintos específicos, ayer se comenzó a implementar la fase 2, que contará con el retorno de otros deportes; 22 federaciones ya cuentan con sus respectivos protocolos, con el balonmano y el hockey césped como los únicos colectivos.

Pero hay otros que sorprendentemente no aparecen. El rugby, el básquetbol, el vóleibol, el hockey patín y el patín carrera aún no han recibido la aprobación para iniciar su retorno, pero confían en que entre mañana y el viernes estos sean publicados por el Ministerio del Deporte.

“Fuimos los primeros en entregar el protocolo, pero entendemos que estamos al final de la lista para el Ministerio. Las reglas para comenzar a entrenar eran estar clasificados a Tokio o tener posibilidades de hacerlo, pero en nuestro caso, a diferencia del balonmano, eso no es así”, explica Irán Arcos, presidente de la Federación de Básquetbol de Chile.

En el caso de los cesteros, al no tener a las selecciones entrenando, ven con algo de distancia que un protocolo permita a los clubes volver en el corto plazo a entrenar. “Estamos a la espera, pero no será fácil que los clubes vuelvan a entrenar. Somos el segundo deporte más masivo en Chile y creemos que para las asociaciones y los clubes no será tan sencillo implementar los protocolos, principalmente por los costos que estos tendrán”, profundiza Arcos.

Dispensadores de alcohol gel en espacios públicos, sanitización de los espacios, medición de temperatura e incluso test de PCR al día son parte de los requerimientos que han puesto las autoridades para la vuelta, algo que no muchos creen posible de implementar.

La visión de Jorge Pino, presidente de la Federación de Vóleibol, es similar a la de Arcos. “Nosotros ya tenemos entrenando a las duplas que tienen posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos, pero vemos difícil que se pueda hacer con la selección de vóleibol sala, principalmente porque ya no estamos en camino a Tokio”.

Pensar entonces en una vuelta a los entrenamientos de clubes parece algo muy lejano. “Hay que pensar de que, pese a que se pueda utilizar el recinto, los jugadores no deben ser de comunas con cuarentena, lo que ya complica mucho, incluso para los traslados”, argumenta Pino.

El patín carrera, el hockey sobre césped y el skateboard son los otros deportes que tampoco han recibido la aprobación de sus protocolos para un regreso seguro. Si bien los seleccionados de patín carrera y skate ya entrenan con permisos excepcionales en la pista del Estadio Nacional y en el Parque Araucano, respectivamente, desde esa Federación no ven muy factible un retorno masivo.

“Hay que pensar que el son muchísimos clubes de patín carrera solo en Santiago, y tenemos apenas un recinto para entrenar. En el caso del hockey, deberían ya estar entrenando. Viene las Copa Cataluña a final de año, por lo que esperamos que la cancha del nacional vuelva a abrir, tomando todas las medidas y resguardos exigidos, pero en el caso de los clubes, es más difícil, porque hacer cumplir los protocolos tiene un precio alto, porque se deben adquirir varios insumos”, dice Armando Quintanilla, secretario de dicha federación.

El rugby es quizás el más optimista. Aunque tienen desde el inicio de la fase 1 a sus seleccionados de seven a side entrenando, también esperan que pronto lo puedan hacer con sus clubes. “El protocolo está listo, esperando la aprobación. Lo hicimos junto a nuestra área médica y el COCh, que siempre nos estuvo apoyando”, asegura Cristian Rudloff, presidente de Chile Rugby.

“El protocolo está pensado para la vuelta progresiva de la vuelta a la actividad. La primera fase, será sin contacto y todo irá según vaya determinando la autoridad sanitaria y el Ministerio del Deporte. Nosotros se lo enviaremos a las asociaciones y estas deberán hacérselo llegar a los clubes, que podrán entrenar bajo estas normas siempre y cuando la autoridad lo permita”, profundiza Rudloff, quien detalla que en esta vuelta su deporte tendrá más similitudes con el atletismo que con el propio rugby.

Desde el Mindep, en cambio, aseguran que solo faltan pequeños detalles para aprobar los protocolos olvidados. Están aún siendo estudiados por metodólogos y médicos. La idea es clara: evitar cualquier foco de contagios.