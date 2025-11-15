OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Como en los viejos tiempos: las espectaculares exhibiciones de Stephen Curry y James Harden en la jornada de NBA

    El Chef y la Barba tuvieron tremendas actuaciones para comandar los triunfos de Golden State Warriors y Los Angeles Clippers, respectivamente.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Stephen Curry y James Harden brillaron en la NBA.

    Pasan los años, y Stephen Curry junto a James Harden siguen brillando en la NBA. En la jornada de este viernes, dos de los emblemas del básquetbol estadounidense de las últimas décadas volvieron a registrar una jornada de ensueño tras liderar los triunfos de Golden State Warriors y Los Angeles Clippers, respectivamente, con espectaculares exhibiciones.

    El Chef firmó 49 unidades, con nueve lanzamientos de tres puntos acertados, en la ajustada victoria por 109-108 frente a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (que tuvo 29 puntos y 12 rebotes). Su actuación fue de tal magnitud, que igualó un récord de Michael Jordan: alcanzar al menos 40 puntos en 44 partidos después de los 30 años.

    En esa línea, su registro anotador ante los texanos no es nuevo. Tan solo hace 48 horas atrás, Curry le había anotado 46 unidades a los Spurs, en la victoria 125-120. En pocas palabras, le tiene tomada la mano a uno de los equipos que ha pisado fuerte en la Conferencia Oeste durante este año (San Antonio marcha segundo con un récord de 8-4, mientras que los Warriors están octavos con 8-6).

    Triple doble de la Barba

    A la par de lo realizado por Steph, James Harden no se quedó atrás y comandó el triunfo por 133-127 (en doble tiempo extra) de unos necesitados Los Angeles Clippers ante unos sotaneros Dallas Mavericks.

    La Barba, que atraviesa su año 17 en la NBA, sigue entregando muestras de calidad noche tras noche. Esta vez, firmó un impresionante triple doble de 41 puntos, 11 asistencias y 14 rebotes para cortar una racha de seis caídas consecutivas para los de California. En ese lapso de derrotas, precisamente, Harden era el único que sacaba la cara, con un promedio de 25 unidades, 9 asistencias y 6 rebotes por partido.

    Al igual que Curry, el base de los Clippers también se anotó en los libros de historia: es el jugador más longevo que logra dichos números, además de ser el primero que lo consigue en la historia de la franquicia angelina. Incombustible.

    Con esta victoria, los Clippers toman aire y llegan a un récord de 4-8, para ubicarse en el 11° lugar del Oeste. Los Mavericks, sin los lesionados Anthony Davis y Kyrie Irving, están penúltimos (14°) con un paupérrimo 3-10.

