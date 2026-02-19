SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Con Brayan Cortés “salvándose” de la tarjeta: Argentinos Juniors gana con uno menos en Ecuador por la Copa Libertadores

    Con pase gol de Leandro Fernández, en el tiempo añadido, los Bichos Colorados derrotaron por la mínima a Barcelona de Guayaquil, en la ida de la fase 2. Los transandinos jugaron desde los 65' con 10 futbolistas.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Brayan Cortés fue titular en la victoria de Argentinos Juniors en Ecuador.

    La victoria de O’Higgins sobre Bahia, en Rancagua, no fue el único duelo de la jornada de miércoles por la Copa Libertadores, en su fase 2. En Ecuador, Argentinos Juniors sacó un valioso triunfo de 1-0 sobre Barcelona de Guayaquil. Brayan Cortés fue titular en el arco de los Bichos Colorados, mientras que Iván Morales se quedó en el banco.

    Luego de su importante triunfo sobre River, por el campeonato local, el equipo que dirige Nicolás Diez debía abrir su eliminatoria ante los amarillos, comandados por el venezolano César Farias y con el ariete transandino Darío Benedetto como su fichaje más resonante.

    El exportero de Colo Colo estuvo involucrado en una acción que pudo ser polémica. En el primer periodo, sale del área y mete el planchazo para ganarle el balón a Héctor Villalba, quien reclamó infracción. Pese al riesgo de la jugada, Cortés alcanza a tocar la pelota, evitando algún cobro. El juez del partido, el chileno Fernando Véjar, ni siquiera lo amonestó. Tampoco cobró falta.

    El encuentro se le complicó a Argentinos con la expulsión del defensa Francisco Álvarez en los 65′, a raíz de falta táctica cortando una situación manifiesta de gol. Casi media hora debió aguantar el cuadro argentino, que ya tenía en la cancha a Leandro Fernández, el exdelantero de la U.

    En la recta final, Barcelona fue a buscar el triunfo y empezó a dejar espacios atrás, lo que terminó siendo fatal. Porque en el primer minuto de tiempo añadido, Diego Porcel saca un remate cruzado, tras pase de Fernández, que se cuela en la portería ecuatoriana para dar el golpe.

    Es un triunfo que le da a Argentinos Juniors la primera opción de instalarse en la fase 3 de la Copa Libertadores. En una semana más se juega la revancha, en el Estadio Diego Armando Maradona.

    En otro de los encuentros de ida de la segunda ronda de clasificación, Nacional Potosí aprovechó la altitud para derrotar por la cuenta mínima a Botafogo, que dirige Martín Anselmi (quien fuera técnico de Unión La Calera).

