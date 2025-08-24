SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

El chileno disputó 75 minutos, en el triunfo por 2-0 ante Banfield. Fue reemplazado por su compatriota, Williams Alarcón.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Carlos Palacios fue titular en el triunfo de Boca Juniors ante Banfield. Foto referencial.

Carlos Palacios sumó su segundo partido consecutivo como titular en Boca Juniors (después de superar una inflamación en la rodilla). Tras su participación en la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia —donde el xeneize cortó la histórica racha de 12 partidos sin ganar— el ex Colo Colo jugó 75 minutos en el triunfo por 2-0 sobre Banfield. Fue reemplazado por el otro chileno, Williams Alarcón.

En el arranque del partido el oriundo de Renca tuvo poco protagonismo. Las acciones estuvieron comandadas por Lautaro Blanco y Leandro Paredes, quienes, con remates al 10′ y 27′, de forma respectiva, hicieron trabajar de sobremanera al portero del Taladro, Facundo Sanguinetti.

Sin embargo, después de ese tramo desaparecido, la Joya mostró su mejor repertorio. Al 34’ Palacios dejó mano a mano a Miguel Merentiel, pero el delantero uruguayo eligió sacarse al arquero y quedó con poco ángulo para el tiro. Pese a la gran habilitación del formado en Unión Española, un defensa se interpuso en el remate del charrúa, quien tampoco pudo marcar cuando le quedó servido el rebote. Una situación inmejorable.

Nueve minutos más tarde, el jugador nacional volvió a ser partícipe de una maniobra: se ubicó en la zona del punto penal para un cabezazo, pero le erró en el cálculo, impactando la pelota con el hombro. El intento salió sin fuerza, aterrizando a las manos del golero.

Con esas chances dilapidadas, el desequilibrio acabó llegando en el complemento. En el 55′ Merentiel se redimió de su fallo previo, eludiendo con éxito al portero tras un centro rasante de Brian Aguirre. Por otro lado, al 82′ Edinson Cavani rompió su mala racha goleadora con un testazo y le dio a Boca los primeros tres puntos del Clausura en La Bombonera.

Sufren los de Avellaneda

El panorama para los otros chilenos que militan en la Liga Argentina no fue el mejor durante este domingo. Gabriel Arias no tuvo un buen rendimiento en la goleada por 4-1 que sufrió Racing ante Argentinos Juniors. De hecho, el guardameta nacional protagonizó un grosero error en el primer tanto del Bicho.

En Independiente, en tanto, las noticias tampoco son buenas. Tras la barbarie acontecida en Avellaneda en el duelo contra la U, el Rojo se vio obligado a suspender el partido que tenía programado ante Platense, ya que el estadio Libertadores de América no estaba disponible debido a la investigación de la policía transandina en el recinto.

Lee también:

Más sobre:FútbolBoca JuniorsCarlos PalaciosFútbol argentinoLiga de ArgentinaPrimera División ArgentinaBanfieldWilliams Alarcón

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senapred declara alerta roja por desborde de río Lenca en Puerto Montt

Dejan en prisión preventiva a madre que sustrajo a su hija de 19 días desde hospital en Coronel

Israel destruye el Palacio Presidencial de Yemen en represalia a un ataque con bomba de racimo

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Representantes de Matthei y Jara se reúnen con vecinos de campamentos en encuentro organizado por Techo Chile

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Senapred declara alerta roja por desborde de río Lenca en Puerto Montt
Chile

Senapred declara alerta roja por desborde de río Lenca en Puerto Montt

Dejan en prisión preventiva a madre que sustrajo a su hija de 19 días desde hospital en Coronel

Representantes de Matthei y Jara se reúnen con vecinos de campamentos en encuentro organizado por Techo Chile

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino
El Deportivo

Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

Brayan Cortés no suelta el arco de Peñarol: el Manya se levanta tras su agónica eliminación de Copa Libertadores

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

Israel destruye el Palacio Presidencial de Yemen en represalia a un ataque con bomba de racimo
Mundo

Israel destruye el Palacio Presidencial de Yemen en represalia a un ataque con bomba de racimo

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo