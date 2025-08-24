Con Carlos Palacios como titular: Boca Juniors obtiene su primera victoria de local en el Clausura argentino

Carlos Palacios sumó su segundo partido consecutivo como titular en Boca Juniors (después de superar una inflamación en la rodilla). Tras su participación en la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia —donde el xeneize cortó la histórica racha de 12 partidos sin ganar— el ex Colo Colo jugó 75 minutos en el triunfo por 2-0 sobre Banfield. Fue reemplazado por el otro chileno, Williams Alarcón.

En el arranque del partido el oriundo de Renca tuvo poco protagonismo. Las acciones estuvieron comandadas por Lautaro Blanco y Leandro Paredes, quienes, con remates al 10′ y 27′, de forma respectiva, hicieron trabajar de sobremanera al portero del Taladro, Facundo Sanguinetti.

Sin embargo, después de ese tramo desaparecido, la Joya mostró su mejor repertorio. Al 34’ Palacios dejó mano a mano a Miguel Merentiel, pero el delantero uruguayo eligió sacarse al arquero y quedó con poco ángulo para el tiro. Pese a la gran habilitación del formado en Unión Española, un defensa se interpuso en el remate del charrúa, quien tampoco pudo marcar cuando le quedó servido el rebote. Una situación inmejorable.

¡¡¡INCREÍBLE COMO ESTO NO FUE GOL DE MERENTIEL PARA BOCA!!! pic.twitter.com/rRaSWyaY6b — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

Nueve minutos más tarde, el jugador nacional volvió a ser partícipe de una maniobra: se ubicó en la zona del punto penal para un cabezazo, pero le erró en el cálculo, impactando la pelota con el hombro. El intento salió sin fuerza, aterrizando a las manos del golero.

Con esas chances dilapidadas, el desequilibrio acabó llegando en el complemento. En el 55′ Merentiel se redimió de su fallo previo, eludiendo con éxito al portero tras un centro rasante de Brian Aguirre. Por otro lado, al 82′ Edinson Cavani rompió su mala racha goleadora con un testazo y le dio a Boca los primeros tres puntos del Clausura en La Bombonera.

¡¡¡GOLAZO DE LA BESTIA!!! Merentiel eludió a Sanguinetti y anotó el 1-0 de Boca ante Banfield. pic.twitter.com/weRR6PSPpn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

¡¡GOL DE BOCA!! ¡¡CABEZAZO DE CAVANI PARA EL 2-0 ANTE BANFIELD!! pic.twitter.com/CFLepd3QgG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

Sufren los de Avellaneda

El panorama para los otros chilenos que militan en la Liga Argentina no fue el mejor durante este domingo. Gabriel Arias no tuvo un buen rendimiento en la goleada por 4-1 que sufrió Racing ante Argentinos Juniors. De hecho, el guardameta nacional protagonizó un grosero error en el primer tanto del Bicho.

RÁPIDO EMPATE DE ARGENTINOS: Arias dejó el rebote y Lescano marcó el 1-1 del Bicho ante Racing en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Ghb7Cgy3QJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

En Independiente, en tanto, las noticias tampoco son buenas. Tras la barbarie acontecida en Avellaneda en el duelo contra la U, el Rojo se vio obligado a suspender el partido que tenía programado ante Platense, ya que el estadio Libertadores de América no estaba disponible debido a la investigación de la policía transandina en el recinto.