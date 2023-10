“Te arrancaré los ligamentos de la rodilla a patadas”: el feroz cruce en redes sociales entre Canelo Álvarez y Conor McGregor

Canelo Álvarez es en estos momentos una de las figuras más importantes del boxeo a nivel mundial. El mexicano es el actual campeón de los superpesos medianos. Por lo mismo, la provocación de Conor McGregor, uno de los peleadores más reconocidos de las artes marciales mixtas, despertó de inmediato la atención del mundo y, por supuesto, la respuesta del nacido en Guadalajara.

El irlandés se burló de Álvarez recordando una pelea que tuvo con Floyd Mayweather el 14 de septiembre del año 2013, en Las Vegas, y que significó la primera derrota en la carrera del púgil mexicano. “Una de las mayores actuaciones en el boxeo profesional fue esta. Le di más golpes a Floyd que Canelo. Me encantaría volver a intentarlo”, escribió McGregor en la red social X (ex Twitter), en una publicación en la que reposteó el video con la pelea anteriormente descrita.

Conor McGregor. Foto: VALERIE MACON / AFP.

Por supuesto, la respuesta de Canelo no tardó en llegar, y fue igual de provocativa: “Solo necesito una mano contigo y no necesito tirar tantos golpes”. Pero el luchador irlandés continuó su ofensiva y, al menos por redes sociales, aceptó el desafío de pelear: “Saúl, pollo crudo, te arrancaré los ligamentos de la rodilla a patadas. Ni siquiera necesito manos para acabar contigo, te daré una patada rosada y te dejaré como si te hubieran dejado al sol demasiado tiempo, jaja, culo pecoso. Te veré y veremos. Canelo es un copo de maíz, sin azúcar”.

Álvarez volvió a escribirle y le recordó una dolorosa derrota que el irlandés tuvo hace algunos años contra Khabib Nurmagomedov: “Actúas como un niño pequeño, tienes una boca grande y sabes hablar bien la mierda, pero cuando viene la pelea siempre te rindes jajajajajajajajaja”.

Santos Saúl Álvarez, conocido como Canelo Álvarez. Foto: AP Photo/Frank Franklin II, File

Por último, McGregor lo envió a sentarse al sofá: “Canelo, no me atraes, no veo tus partidos. Se acabó el tiempo del espectáculo, así que adiós, Canelo, jajaja, Paul te vendió más. Ahora crece algunas pelotas y lucha de verdad porque a nadie le importa lo mismo que han visto una y otra vez. O siéntate en el sofá y espera a que terminen los hombres de verdad”.

¿Pelearán Canelo Álvarez contra Conor McGregor?

A pesar de la promesa de una pelea que hicieron en las redes sociales, la realidad establece que es muy difícil que ambos se enfrenten cara a cara, porque el mexicano actualmente se encuentra esperando rival para los títulos supermedianos de boxeo.