Con Marcelo Ríos dirigiéndolo: Juncheng Shang estira su invicto y avanza en el Challenger de Granby

Después de su resonante título en el Challenger de Lexington, Juncheng Shang (246º) volvió a la acción en el Challenger 80 de Granby, Canadá. Y no lo hizo solo, ya que según pudo confirmar El Deportivo, volvió acompañado de Marcelo Ríos, quien por primera vez viaja para estar con su pupilo durante todo un torneo, decisión que se enmarca en el periodo de prueba que se impuso el exnúmero uno del mundo para determinar si se establece definitivamente al mando del promisorio tenista chino.

El sorteo fue bastante accesible para el asiático, ya que lo emparejó en el debut con el invitado canadiense Marko Stakusic (1.251º), un jugador de 19 años, pero sin un gran recorrido en el circuito. El duelo estaba programado para las 10.00 (de Chile), pero terminó comenzando a las 14.30, debido a la lluvia que cayó. De hecho, el duelo fue interrumpido en dos oportunidades en el segundo set por la misma causa. Luego de eso, Shang se impuso por 6-4 y 6-4.

El encuentro comenzó bastante favorable para Jerry, como es apodado en Estados Unidos. Un quiebre en el primer juego (el único a la postre en el parcial), le permitió encaminar favorablemente el partido. Con devoluciones desde la línea de base y mandando tanto con su derecha como con su revés, el oriundo de Beijing controló las acciones.

En la segunda manga, el cotejo marchaba 1-1, cuando las precipitaciones se hicieron presentes. El encuentro se suspendió por 15 minutos. Al regreso, Shang quebró y lo ratificó ganando su servicio. Con el marcador 3-1, otra vez vino un aguacero. En esta ocasión, la intensidad fue mayor, por lo que la espera se prolongó por casi tres horas.

Al regreso, el zurdo se complicó un poco, pero no lo suficiente como para perder la ventaja, y cerró con categoría la victoria para instalarse en la segunda ronda y alargar su invicto a seis triunfos desde que está al alero de Ríos.

Por el paso a cuartos de final, Shang se enfrentará al ganador del partido entre los estadounidenses Colin Markes (798º) y Ezekiel Clark (476º).

Semanas clave

Tras la conquista del Challenger de Lexington, don Ríos cumplió su promesa de acompañar a Shang en semifinales y en la final, el zurdo chileno le dedicó emocionadas palabras a su pupilo en una de sus dos cuentas de Instagram.

“Contarles que la experiencia de este fin de semana. Fue volver a vibrar con el tenis pero más que el tenis en sí, fue estar con el chinito y verlo jugar a un nivel impresionante”, reconoció, para luego agregar: “Para los que no saben yo sólo alcancé a estar con el 6 días entrenando y ayudarlo en algunas cosas, lo interesante de este nuevo rol mío es que con la edad que tiene le falta muchísimo que aprender y eso me motiva mucho”.

Anteriormente, en conversación con El Deportivo, Ríos detalló cómo avanzó la relación: “Empezamos el viernes 22 (de julio), tuvimos seis días para entrenar. Esto fue más como una prueba para decidir si vamos a seguir o no. Ellos me ofrecieron un acuerdo económico y Jeff (Schwartz), mi agente, está negociando con ellos. Pero a mí se me ocurrió que, como él iba a jugar cinco challengers, le dije que jugara cuatro y descansara después de los dos primeros; luego entrenábamos una semana y yo lo acompañaba a los otros gratis y que solo me pagara los pasajes”.