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    Con Palestino y Boca Juniors en el horizonte: la advertencia de Daniel Garnero por el complicado calendario de la UC

    Después de ganar a Cobresal, los cruzados se medirán el jueves a los árabes por la Liga de Primera. Luego, el martes 7 de abril, recibirán a los argentinos por la Libertadores.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El técnico de la UC Daniel Garnero advirtió sobre el calenario de su equipo. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica sacó adelante una jornada difícil. La visita a Cobresal siempre ha sido ingrata para la franja, pero no tuvo mayores inconvenientes para imponerse a los locales por 3-1, en el duelo por la Copa de la Liga.

    “Esta es una cancha difícil, el rival también tiene lo suyo. Pudimos abrir el marcador de entrada, eso es fundamental. Nos está costando eso, pero hoy también nos demostramos a nosotros mismos que podemos abrir los juegos y así los podemos manejar mucho mejor”, resumió el técnico cruzado Daniel Garnero a TNT Sports.

    En la misma línea, el DT argentino reconoció que “esta es una cancha que está para administrar la pelota, es una cancha bastante lenta. La verdad que debíamos tenerlo, teníamos que esperar que el rival salga. Una vez generados los espacios, había que aprovecharlos. La verdad que por momentos lo hicimos muy bien, generamos varias situaciones claras de gol”.

    Poco tiempo

    Lo cierto es que el cuadro del Claro Arena tiene dos meses de mucho vértigo. Al margen de su lucha por lograr el título nacional, los universitarios comienzan su andar en el Grupo D de la Copa Libertadores, torneo en el que se estrenan con Boca Juniors, en Santiago.

    “Estoy muy contento, sobre todo, con el rendimiento colectivo. Pero individualmente tuvimos chicos que anduvieron muy bien. Esto nos viene bárbaro porque está muy cerca el jueves (Palestino por la Liga de Primera), se viene el martes (los xeneizes por el torneo internacional). Ahora arrancamos para tener un abril y un mayo muy apretados”.

    Sobre la condición física de sus jugadores, el Dani agregó que “quiero ver cómo terminaron todos, eso es fundamental. Veremos cómo llegamos mañana, entrenaremos y analizaremos la situación. Necesitamos que todos estén de la mejor manera y afrontar el partido con Palestino al ciento por ciento, porque necesitamos los tres puntos”.

    El mediocampista colombiano Jhojan Valencia, uno de los puntos altos del equipo de la franja, también se refirió al apretado calendario de su equipo para los próximos dos meses.

    “Bueno, ahora viene una seguidilla de partidos importantes, donde vamos a necesitar de todos nuestros jugadores al ciento por ciento. Ahora solamente pensamos en descansar y recuperarnos para lo que viene”, aseguró el cafetalero.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaCobresalUniversidad CatólicaDaniel GarneroJhojan Valencia

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