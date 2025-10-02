Con técnico interino y sin los históricos: Perú presenta su nómina para enfrentar a Chile en La Florida

Se acerca una nueva fecha FIFA de selecciones, en este mes de octubre. Chile jugará solo un partido en esta ventana internacional. Será el próximo 10 de octubre, ante Perú, en el estadio Bicentenario de La Florida. Este jueves, el combinado incaico dio a conocer su lista de convocados para aquel amistoso.

Los dos elencos tienen aspectos en común, partiendo de la base que quedaron fuera del Mundial 2026 en Norteamérica. Acabaron las Eliminatorias Sudamericanas en las últimas posiciones. Además, Chile y Perú se encuentran con entrenadores interinos. Si en la Roja es Nicolás Córdova quien cerró las Clasificatorias y para el juego de la semana que viene puede asumir Sebastián Miranda (en el caso de que la Sub 20 continúe en la Copa del Mundo), en el caso peruano es Manuel Barreto, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, quien tomó el puesto provisoriamente. Al cabo de las Eliminatorias, se fue Óscar Ibáñez.

La nómina de Perú consta de 25 futbolistas, de los cuales 15 juegan en el ámbito local. Como parte del “proceso de transición de La Bicolor”, como lo definió la FPF al entregar el listado, los históricos quedaron descartados para este encuentro. No aparecen nombres que han formado la base de la selección en los últimos tres procesos (clasificando a Rusia 2018 y al repechaje de Qatar 2022), tales como Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renato Tapia, André Carrillo, Paolo Guerrero y otros más.

El mayor de la lista es el defensa Anderson Santamaría, de 33 años, mientras que el más joven es Maxloren Castro, delantero de Sporting Cristal, con 17 años. Tres de los 25 militan en Europa, incluyendo a Felipe Chávez, volante de 18 años que está en el Bayern Múnich.

Los entrenamientos de la selección peruana arrancan este lunes 6, en las instalaciones de la Videna. El viaje a Santiago está programado para el jueves 9, un día antes del partido con Chile.

Nómina de Perú:

Arqueros: Pedro Díaz (Cusco), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield, ARG).

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros, MEX), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague, DIN).

Mediocampistas: Erick Noriega (Gremio, BRA), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich, ALE) y Jairo Concha (Universitario).

Delanteros: Álex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali, COL), Juan Pablo Goicochea (Platense, ARG), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps, CAN), Bryan Reyna (Belgrano, ARG) y Joao Grimaldo (Riga, LET).