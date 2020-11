Coto Sierra: “Elegí Palestino porque sentí una convicción por parte de los dirigentes"

Llegó tras el despido de Ivo Basay y ya debutó con una victoria; y ante su ex club, Colo Colo. José Luis Sierra sumó su primer triunfo con Palestino, por 3-1 en La Cisterna, y ya saca cuentas positivas en los pocos días trabajando con los árabes.

“Siempre uno quiere mejorar, pero para un inicio con tan pocos días de trabajo hemos hecho un buen trabajo ante un rival siempre difícil, a pesar de la posición que esté... Siempre intento que el rival sea solo una referencia. La preocupación es lo que nosotros podamos hacer. Tratamos de hacernos con la pelota, presionarlos en campo rival, y creo que a ratos resultó. Me voy conforme independiente del resultado. Después de tanto que le había costado a Palestino, era necesario”, analizó el Coto en CDF.

Además, el DT se refirió a las ofertas que tuvo para dirigir en suelo nacional, donde incluso sonó en Universidad de Chile. “Hablar de lo que no pasó no tiene mucha lógica, no tiene un fin. Elegí Palestino porque sentí una convicción por parte de los dirigentes, que pensaban que yo era la persona que podía guiar este equipo. Siempre lo dije, lo que buscaba era eso, gente convencida, no llegar a un club y que haya gente que cree y otra que no”, dijo.

“Con la U nunca dije que me reuní, salió mucha información y de muchos equipos. En definitiva, le debo un respeto por la convicción y confianza que depositó Palestino en mí”, cerró.

Otro que debutó, pero en cancha, fue Carlos Villanueva. El volante fue una de las figuras de Palestino en su primer partido de su regreso al fútbol chileno. “Súper contento, primero por el triunfo porque lo necesitábamos y nos estábamos metiendo abajo en la tabla. Nos ayuda mucho en lo anímico para pelear posiciones de Copa Sudamericana”, comentó el Piña en CDF.

“Una pena que Basay dejara el equipo, hizo un muy buen trabajo. Fue fundamental en que yo llegara a Palestino. Las diferencias entre él y Sierra no las sé, tenemos que pensar en el presente y hoy ganamos”, sentenció.